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【疫情焦點】法國單日確診近1.9萬宗創新高

即市財經 02:27 2020/10/08

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歐洲多國單日確診病例創新高，法國衞生部門周三(7日)公布，過去24小時新增確診18,746宗創下新高，幾乎是周二的10,489宗的兩倍；而法國死於新冠肺炎的人數增加80人，累計死亡人數32,445人，累計確診病例達653,509宗。

另外，荷蘭、烏克蘭、捷克和波蘭的新增確診病例，都創下歷來單日新高，瑞士則再次錄得單日超過1,000人感染。

荷蘭衞生部門周三(7日)發布的數據顯示，過去24小時新增近5000人確診，為歷來最高單日增幅。

烏克蘭過去24小時新增4753宗確診，累積增至23.93萬宗；再多77人死亡，累積4597人不治。

捷克新增4,457人確診，創單日新高紀錄，確診病例總數增至9.22萬宗，當中794人不治。過去一個月，捷克的新增確診數字正以歐洲最快的速度增長。

波蘭新增3,003宗確診，再多75人死亡；確診總數增至10.73萬宗，有2,792人死亡。

瑞士新增1,077人確診，為4月初以來首度有超過1,000人感染，再有兩人病逝。確診總數累積增至5.77萬宗，死亡累積為1,789宗。

責任編輯：李勝君

法國首都巴黎被官方正式劃入疫情最強警報區，博物館等文化場所繼續開放，但要嚴格執行防疫措施。圖為5日開放中的盧浮宮。 ( 中新社圖片)

疫情 波蘭 烏克蘭 捷克 荷蘭 瑞士 法國 歐洲 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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