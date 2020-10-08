【疫情焦點】法國單日確診近1.9萬宗創新高

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歐洲多國單日確診病例創新高，法國衞生部門周三(7日)公布，過去24小時新增確診18,746宗創下新高，幾乎是周二的10,489宗的兩倍；而法國死於新冠肺炎的人數增加80人，累計死亡人數32,445人，累計確診病例達653,509宗。
另外，荷蘭、烏克蘭、捷克和波蘭的新增確診病例，都創下歷來單日新高，瑞士則再次錄得單日超過1,000人感染。
荷蘭衞生部門周三(7日)發布的數據顯示，過去24小時新增近5000人確診，為歷來最高單日增幅。
烏克蘭過去24小時新增4753宗確診，累積增至23.93萬宗；再多77人死亡，累積4597人不治。
捷克新增4,457人確診，創單日新高紀錄，確診病例總數增至9.22萬宗，當中794人不治。過去一個月，捷克的新增確診數字正以歐洲最快的速度增長。
波蘭新增3,003宗確診，再多75人死亡；確診總數增至10.73萬宗，有2,792人死亡。
瑞士新增1,077人確診，為4月初以來首度有超過1,000人感染，再有兩人病逝。確診總數累積增至5.77萬宗，死亡累積為1,789宗。
責任編輯：李勝君