【買樓理財】大角咀工廈擬月內賣　入場費70萬起　最細約100呎

經濟持續轉差，雖然樓價沒有大跌，惟工商物業價格持續偏軟，惟發展商仍積極推出新項目，其中星星地產（01560）旗下大角咀通州街的工廈項目「The Cloud雲之端」，計劃月內開售，首批推出單位共55伙，呎價由6,890元起，至最貴9,908元，入場費約70餘萬元起。

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星星地產主席陳文輝說，踏入數碼化轉型時代，各行各業對網絡及流動通訊設備的規格有更大需求，接連雲端亦為大勢所趨。因此項目與香港電訊合作，配備5G網絡基建，用戶可體驗5G的超高速、低時延及同時連接大量不同物聯網裝置的優勢。

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項目位於大角咀通州街111號，提供233個單位。標準單位建築面積由100平方呎起，至最大460平方呎，另特色單位，面積則約2,807平方呎。

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