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【美國經濟】聯儲局會議紀要︰財政措拖不足恐拖累經濟復甦步伐

即市財經 02:24 2020/10/08

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聯儲局認為，若缺乏財政措拖恐怕會拖累經濟復甦步伐。

9月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要顯示，聯儲局原先預計今年會有更多財政援助措施，並以此作為經濟預測的假設。會議紀要更指出︰「如果沒有採取額外的政策措施，經濟復甦的步伐可能會放緩。」美國總統特朗普日已叫停了新一輪紓困法案的談判。

FOMC認為，財政政策措施以及貨幣政策將繼續支持下半年的復甦，但預計年底還遠未恢復至疫情前水平。與會者的預測假設今年將會有一些額外的財政政策支持，但如果沒有採取額外的政策措施，經濟復甦的步伐可能會放緩。

會議紀要提到，今年下半年的實際GDP的增長及失業率下降速度比7月份的預測要快，主要反映了近期強勁經濟數據。此外，由於近期一些消費品價格強於預期，對今年剩餘時間的通貨膨脹預測略有上調。

另外，文件亦顯示，有幾位與會者指出，高度寬鬆的金融市場條件可能導致「過度冒險」及金融失衡的加劇，中小型銀行可能面臨違約壓力。圍繞經濟前景的不確定性非常高，經濟發展的路徑視乎疫情。

與會者認為，鑑於長期利率處於非常低的水平，目前似乎沒有必要加強前瞻指引，但部分聯儲局官員認為有必要重新評估未來的購債計劃。

相關文章︰【儲局官員】卡普蘭：對進一步量寬保持審慎

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編輯︰侯景成

 

 

 

 

 

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