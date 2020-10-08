  • 24°C
香港時間 : 20201008日 (四) 02:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

波音重組新運營團隊 股價曾彈逾4%

即市財經 01:18 2020/10/08

分享：

據波音公司內部備忘錄和一位熟悉該戰略的人士透露，波音正在改組剛成立六個月的「企業運營」（Enterprise Operations）團隊，以削減成本並修復因新冠危機而受損的供應鏈。

波音周二下調全球飛機需求預估，料未來20年全球商用飛機需求為43,110架，較早前預測減少930架，公司股價周二跌6.8%，周三美股早段曾最多升逾4%。

重組於上周五生效，與波音787組裝業務遷出華盛頓州等其他相關努力，是波音更廣泛的生存戰略的關鍵部分。新冠疫情衝擊，整個航空業都面臨巨大危機。

總體而言，波音削減成本、提高工廠效率為迎接全球飛機市場反彈做準備。這是自2001年911恐襲以來，波音最大的業務變動之一。

據一份備忘錄顯示，波音將把企業運營部門——今年4月成立的一個全面的質量控制監督機構——劃分為四個新的「委員會」。

委員會將監督供應鏈、質量、項目管理和製造，因冠狀病毒大流行，波音在這些關鍵領域正面臨愈來愈嚴峻的挑戰。

首席財務官史密斯（Greg Smith）在備忘錄中說：「從長期來看，這些舉措將有助於使我們更精簡、更敏鋭、更有韌性，這樣我們就能成為一家更強大的公司。」

波音還擔心，危機後生產的復甦可能會受到零部件短缺和瓶頸的威脅。重組的目的是避免不同的飛機項目在互不溝通的情況下，購買零部件。

責任編輯：李勝君

波音（Boeing，美：BA） 波音 疫情 美股 航空業 華盛頓州 恐襲

上一篇文章

【恒指夜期】美國研再對騰訊出手 夜期續漲70點 升幅一度蒸發（不斷更新）

下一篇文章

【騰訊禁令】美國研究限制騰訊、螞蟻集團支付平台 涉「威脅國家安全」 騰訊ADR倒跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】道指升500點 美國研限制騰訊支付平台 關注聯儲局會議紀要（不斷更新）
【美股市況】道指升500點 美國研限制騰訊支付平台 關注聯儲局會議紀要（不斷更新）
【石Sir午市閒談】長和、滙豐、吉利、港交所、中芯及阿里最新部署（立即觀看）
【石Sir午市閒談】長和、滙豐、吉利、港交所、中芯及阿里最新部署（立即觀看）
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【新股IPO】卓越商企服務6989首日招股火熱　孖展372億超購115倍
【新股IPO】卓越商企服務6989首日招股火熱　孖展372億超購115倍
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】