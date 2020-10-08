波音重組新運營團隊 股價曾彈逾4%

據波音公司內部備忘錄和一位熟悉該戰略的人士透露，波音正在改組剛成立六個月的「企業運營」（Enterprise Operations）團隊，以削減成本並修復因新冠危機而受損的供應鏈。

波音周二下調全球飛機需求預估，料未來20年全球商用飛機需求為43,110架，較早前預測減少930架，公司股價周二跌6.8%，周三美股早段曾最多升逾4%。

重組於上周五生效，與波音787組裝業務遷出華盛頓州等其他相關努力，是波音更廣泛的生存戰略的關鍵部分。新冠疫情衝擊，整個航空業都面臨巨大危機。

總體而言，波音削減成本、提高工廠效率為迎接全球飛機市場反彈做準備。這是自2001年911恐襲以來，波音最大的業務變動之一。

據一份備忘錄顯示，波音將把企業運營部門——今年4月成立的一個全面的質量控制監督機構——劃分為四個新的「委員會」。

委員會將監督供應鏈、質量、項目管理和製造，因冠狀病毒大流行，波音在這些關鍵領域正面臨愈來愈嚴峻的挑戰。

首席財務官史密斯（Greg Smith）在備忘錄中說：「從長期來看，這些舉措將有助於使我們更精簡、更敏鋭、更有韌性，這樣我們就能成為一家更強大的公司。」

波音還擔心，危機後生產的復甦可能會受到零部件短缺和瓶頸的威脅。重組的目的是避免不同的飛機項目在互不溝通的情況下，購買零部件。

責任編輯：李勝君