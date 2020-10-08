【騰訊禁令】美國研究限制騰訊、螞蟻集團支付平台 涉「威脅國家安全」 騰訊ADR倒跌

美國或再次對中國科技企業出手。外電引述消息人士稱，特朗普政府正在研究對螞蟻集團和騰訊 （00700） 的限制措施，原因是擔心騰訊及螞蟻企業的電子支付平台威脅美國國家安全。知情人士指，在最近幾周，關於如何以及是否限制螞蟻集團和騰訊的支付系統的討論已經在美國高級官員中加快，但目前未有最終決定。

知情人士表示，美國官員擔心騰訊、螞蟻集團和其他中國金融科技平台將主導全球數碼支付，令中國獲得大量銀行業務和個人數據。據兩名知情人士透露，有高級官員在9月30日於白宮舉行的會議上討論了這個想法。

消息傳出後，騰訊ADR於美股倒跌，暫報68.8美元，折合等於港股每股533.2元，較香港收市價低0.34%。

一位知情人士說，在官員開會討論上述議題的後，特朗普患上了新冠肺炎，而在此後的幾天中，這一問題並沒有取得太大進展。

螞蟻集團在一份聲明中表示，它不知道任何有關美國行政部門的討論，並且指其業務主要在中國。

騰訊沒有立即回應外媒查。白宮、財政部和國務院拒絕置評。

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編輯︰侯景成