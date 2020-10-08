【螞蟻上市】美國研究限制騰訊、螞蟻集團支付平台 涉「威脅國家安全」　無結論　惟騰訊ADR嚇一嚇

美國或再次對中國科技企業出手。外電引述消息人士稱，特朗普政府正在研究對螞蟻集團和騰訊 （00700） 的限制措施，原因是擔心騰訊及螞蟻企業的電子支付平台威脅美國國家安全。知情人士指，最近幾周，美國高級官員加快討論關於「如何以及是否限制螞蟻集團和騰訊的支付系統」，但目前未有最終決定。

知情人士表示，美國官員擔心騰訊、螞蟻集團和其他中國金融科技平台將主導全球數碼支付，令中國獲得大量銀行業務和個人數據。據兩名知情人士透露，有高級官員在9月30日於白宮舉行的會議上討論了這個想法。

消息傳出後，騰訊ADR一度倒跌0.7%，其後回升，折算收報537.24港元，較港收市價535元高0.4%。

螞蟻：業務主要在中國

一位知情人士說，在官員開會討論上述議題的後，總統特朗普患上了新冠肺炎，而在此後的幾天中，這一問題並沒有取得太大進展。

螞蟻集團在一份聲明中表示，它不知道任何有關美國行政部門的討論，並且指其業務主要在中國。

目前螞蟻集團正積極推進中港IPO，未知消息會否對其IPO進展構成影響。

騰訊沒有立即回應外媒查。美國白宮、財政部和國務院拒絕置評。

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編輯︰侯景成