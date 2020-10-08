【疫市成交】換樓客睇樓1個月 2580萬購匡湖居　實呎價1.95萬 創同段新高

西貢匡湖居洋房單位附大花園，一向吸引換樓客青睞，最近一個實用面積1,323平方呎單位，以2,580萬元成交，並創下同段新高。

中原地產九龍豪宅西貢區副區域營業董事陳沛堯表示，匡湖居G段一幢單號屋交投，洋房實用面積1,323平方呎，擁1,600呎特大花園，三房套房間隔，以2,580萬元成交，創同段新高，折合實用呎價19,501元。

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陳沛堯指，新買家為外區換樓客，鍾情上址位置方便，屋苑配套亦充足，加上單位附大花園，且擁靚裝修，可即買即住，睇樓1個月，議價1星期，終拍板購入自住。原業主於2005年3月以930萬元購入洋房，現沽貨賬面獲利1650萬元離場，洋房15年升值逾1.7倍。

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記者：李兆明