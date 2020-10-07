【美股焦點】Netflix股價漲5% 《印度億萬富豪：神話破滅》獲批　擬大舉進軍印度市場

▲ Netflix紀錄片《印度億萬富豪：神話破滅》獲准於當地播放。

串流影視平台Netflix（美︰NFLX）的紀錄片《印度億萬富豪：神話破滅》因涉及對數位印度富豪的指控，在當地遭法律訴訟。惟 印度法院最新裁決，批准 Netflix播放《印度億萬富豪：神話破滅》 中的大部分內容。該記錄片包括啤酒大亨 Vijay Mallya ，鑽石商人 Nirav Modi 和房地產大亨 Subrata Roy等人的生平追蹤 。

Netflix股價升逾5%，報531.39美元。1Netflix目前正努力打入印度市場， 投入數億美元以提供更多本地內容， 其最終目標是在亞洲地區爭取5億位用戶。

據 Netflix網站資料， 《印度億萬富豪：神話破滅》是「帶有調查性質的紀錄片系列，追蹤一群惡名昭彰的印度大亨，探索貪婪、詐欺和腐敗如何讓他們樓起樓塌。」該紀錄片亦因此而遭到片中數位「主角」起訴，要求將其下架。

在印度法院經過數周的法律糾紛後，Netflix贏得了訴訟。不過，有關軟件大亨 B. Ramalinga Raju的影片仍於另一場訴訟當中，未獲准播放。

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編輯︰侯景成