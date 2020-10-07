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【新股IPO】名創優品MINISO赴美上市計劃發行3040萬股ADS　籌最多43億

即市財經 23:35 2020/10/07

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騰訊持有平價雜貨品牌名創優品（MINISO）約5.4%股份。

騰訊 （00700） 有份投資的平價雜貨品牌名創優品（MINISO）赴美上市，據名創優品向美國證券交易委員會（SEC）遞交的文件顯示，名創優品計劃發行3040萬股ADS（美國存託憑證），招股價介乎16.5至18.5美元，集資最多5.6億美元（約43.6億港元）。股票代碼為「MNSO」，是次IPO承銷商為高盛和美銀證券。

根據名創優品招股文件，高瓴資本、騰訊目前各自持有5.4%股份。截至今年6月，名創優品門店數目達4222家，其中2,533家在中國，其餘1,689家在海外。

名創優品於2020財年（2019年7月至2020年6月）的收入達89.79億元（人民幣，下同），惟持續經營業務轉蝕1.3億元，全年虧損2.6億元。

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編輯：袁諾曦

美股 騰訊控股（00700） 香港股票 股票 騰訊 美國 IPO

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