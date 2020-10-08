  • 23°C
香港時間 : 20201008日 (四) 05:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Levi's上季銷售跌27%　仍好過市場預期　股價漲5%

即市財經 04:54 2020/10/08

分享：

Levi' s上季收入下跌27%，惟仍好過市場預期。

知名牛仔褲品牌Levi's（美︰LEVI）公布截至8月23日止第三季度業績，期內收入為10.6億美元，高過市場預期的8.2億美元，按年跌27%。Levi's期內淨利潤按年下跌78%至2700萬美元，但下跌幅度少於公司的預期，超過了內部目標。 

Levi's股價升5.2%，收報15.5美元。Levi's財務總監Harmit Singh表示，公司從疫情打擊中復甦的速度快過預期。營運總監Chip Bergh表示，除非出現意料之外的疫情惡化，否則第四季本現料會有大改善，但恢復至2019年時水平仍要一段時間。

財報顯示，Levi's的網上銷售額急增，上季增長達52%。電商渠道更佔整體銷售額近四分之一，是去年的兩倍。Bergh續表示，疫情期間一些成本削減措施對公司業務亦有幫助。

相關文章︰Levi's第二季收入急挫62% 　盈轉虧蝕逾28億港元

【武漢肺炎】數月前武漢設旗艦店 Levi's削近半中國店鋪

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口 https://bit.ly/33SNrgW

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！http://bit.ly/MrShek

編輯︰侯景成

美股 疫情

下一篇文章

【螞蟻上市】美國研究限制騰訊、螞蟻集團支付平台 涉「威脅國家安全」 騰訊ADR一度倒跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【恒指夜期】美國研再對騰訊出手 夜期續漲70點 升幅一度蒸發（不斷更新）
【恒指夜期】美國研再對騰訊出手 夜期續漲70點 升幅一度蒸發（不斷更新）
【美股市況】 道指收市升530點　市場憧憬特朗普有其他刺激經濟措施（不斷更新）
【美股市況】 道指收市升530點　市場憧憬特朗普有其他刺激經濟措施（不斷更新）
【新股IPO】卓越商企服務6989首日招股火熱　孖展372億超購115倍
【新股IPO】卓越商企服務6989首日招股火熱　孖展372億超購115倍
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】