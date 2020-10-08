【美股焦點】Levi's上季銷售跌27%　仍好過市場預期　股價漲5%

▲ Levi' s上季收入下跌27%，惟仍好過市場預期。

知名牛仔褲品牌Levi's（美︰LEVI）公布截至8月23日止第三季度業績，期內收入為10.6億美元，高過市場預期的8.2億美元，按年跌27%。Levi's期內淨利潤按年下跌78%至2700萬美元，但下跌幅度少於公司的預期，超過了內部目標。

Levi's股價升5.2%，收報15.5美元。Levi's財務總監Harmit Singh表示，公司從疫情打擊中復甦的速度快過預期。營運總監Chip Bergh表示，除非出現意料之外的疫情惡化，否則第四季本現料會有大改善，但恢復至2019年時水平仍要一段時間。

財報顯示，Levi's的網上銷售額急增，上季增長達52%。電商渠道更佔整體銷售額近四分之一，是去年的兩倍。Bergh續表示，疫情期間一些成本削減措施對公司業務亦有幫助。

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編輯︰侯景成