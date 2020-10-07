  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 23:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台積電TSMC】台積電傳獲英特爾訂單 股價漲4%破頂 市盈率仍低過中芯

即市財經 22:16 2020/10/07

分享：

台積電股價表現強勁，或受惠於中芯受美國制裁等消息。

全球最大導體代工廠台積電（美︰TSM）（台︰2330）近期價走勢強勁。台積電於周四（7日）美股時段升4%，高見86.42美元，創歷史新高。此前有消息指，台積電獲訂英特爾Intel（美︰INTC）的3nm製程晶片訂單，惟分析稱相關訂單應該是Intel新推出的繪圖晶片﹐而非處理器（CPU）。

台積電股價受捧，或與美國打壓中芯國際（00981），限制供應商向中芯出口貨品1有關。中芯國際一直被視為中國自主生產先進製程半導體的希望，同時也是台積電的潛在「勁敵」。

值得注意的是，雖然台積電在技術上遙遙領先中芯，並且沒有遭美國制裁的政治風險，但其在估值上仍遠遠較中芯便宜。按最新價計算，台積電過去12個月的動態市盈率（PE）為28.4倍，而中芯國際則為46.4倍。

相關文章︰【台積電TSMC】台積電傳3納米量產目標單月10萬片 蘋果包下首批產能

【台積電】蘋果自研GPU料明年推出　傳由台積電代工

【中芯國際】高通傳尋求將中芯國際訂單轉至台積電等台灣廠

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

美股 英特爾－T（04335） 台積電（美：TSM） 中芯國際（00981） Intel 台積電 晶片 處理器

上一篇文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）

下一篇文章

【金價走勢】世界黃金協會︰8月全球央行淨賣出黃金12.3噸 近年半來首次減持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【石Sir午市閒談】長和、滙豐、吉利、港交所、中芯及阿里最新部署（立即觀看）
【石Sir午市閒談】長和、滙豐、吉利、港交所、中芯及阿里最新部署（立即觀看）
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【美股市況】道指升400點 Netflix飆5% 關注聯儲局會議紀要（不斷更新）
【美股市況】道指升400點 Netflix飆5% 關注聯儲局會議紀要（不斷更新）