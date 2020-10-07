【台積電TSMC】台積電傳獲英特爾訂單 股價漲4%破頂 市盈率仍低過中芯

▲ 台積電股價表現強勁，或受惠於中芯受美國制裁等消息。

全球最大導體代工廠台積電（美︰TSM）（台︰2330）近期價走勢強勁。台積電於周四（7日）美股時段升4%，高見86.42美元，創歷史新高。此前有消息指，台積電獲訂英特爾Intel（美︰INTC）的3nm製程晶片訂單，惟分析稱相關訂單應該是Intel新推出的繪圖晶片﹐而非處理器（CPU）。

台積電股價受捧，或與美國打壓中芯國際（00981），限制供應商向中芯出口貨品1有關。中芯國際一直被視為中國自主生產先進製程半導體的希望，同時也是台積電的潛在「勁敵」。

值得注意的是，雖然台積電在技術上遙遙領先中芯，並且沒有遭美國制裁的政治風險，但其在估值上仍遠遠較中芯便宜。按最新價計算，台積電過去12個月的動態市盈率（PE）為28.4倍，而中芯國際則為46.4倍。

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