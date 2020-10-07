  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 23:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民買樓】英國樓價按年勁升7.3%　當地專家又點睇？

股樓投資 22:18 2020/10/07

分享：

英國樓價持續上升，當地按揭貸款商Halifax公布，9月樓價按月再升1.6%，平均樓價為24.99萬英鎊。若按年計，英國樓價大升7.3%，增幅是2016年以來最勁。 

【BNO移民買樓】萊坊：現在是入市英國最好時機　惟良機就快完結【下一頁

Halifax執行總監Russell Galley說，樓市暢旺原因有二：一是疫情肆虐，不少企業讓員工在家工作，由於在家工作普及，市民更重視居住空間，追求更大單位，終令郊區樓需求大增；二是英國政府推出限時的印花稅優惠，吸引民眾爭相入市，當英國解除封城後，釋放大批潛在購買力。

【BNO移民買樓】英國哪個城市最易上車　十大排名出爐【下一頁】 

不過，Russell Galley強調，未來數個月英國樓價或跌，皆因印花稅優惠明年3月便結束，加上經濟持續弱勢，而資助措施也快將結束，料失業率未來數月可能急升，在此經濟情況下，英國樓市面臨較大的下行壓力。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【BNO移民買樓】萊坊：現在是入市英國最好時機　惟良機就快完結
2020/09/30
【BNO移民買樓】萊坊：現在是入市英國最好時機　惟良機就快完結
【BNO移民買樓】英國樓價明年或急跌逾一成　遲些買樓更著數？
2020/09/16
【BNO移民買樓】英國樓價明年或急跌逾一成　遲些買樓更著數？
【BNO移民買樓】英國哪個城市最易上車　十大排名出爐
2020/09/20
【BNO移民買樓】英國哪個城市最易上車　十大排名出爐
【BNO移民買樓】曼徹斯特新盤天降石屎　項目曾在港推售
2020/09/19
【BNO移民買樓】曼徹斯特新盤天降石屎　項目曾在港推售
移民 BNO 英國 樓價

下一篇文章

【新股IPO】嘉和生物6998首日掛牌 較招股價升16.5% 一手帳面賺1975元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【iBond 2020】比iBond更高息 4大低風險收息股逐個捉
【iBond 2020】比iBond更高息 4大低風險收息股逐個捉