【BNO移民買樓】英國樓價按年勁升7.3%　當地專家又點睇？

英國樓價持續上升，當地按揭貸款商Halifax公布，9月樓價按月再升1.6%，平均樓價為24.99萬英鎊。若按年計，英國樓價大升7.3%，增幅是2016年以來最勁。

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Halifax執行總監Russell Galley說，樓市暢旺原因有二：一是疫情肆虐，不少企業讓員工在家工作，由於在家工作普及，市民更重視居住空間，追求更大單位，終令郊區樓需求大增；二是英國政府推出限時的印花稅優惠，吸引民眾爭相入市，當英國解除封城後，釋放大批潛在購買力。

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不過，Russell Galley強調，未來數個月英國樓價或跌，皆因印花稅優惠明年3月便結束，加上經濟持續弱勢，而資助措施也快將結束，料失業率未來數月可能急升，在此經濟情況下，英國樓市面臨較大的下行壓力。

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