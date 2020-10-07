  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 22:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金價走勢】世界黃金協會︰8月全球央行淨賣出黃金12.3噸 近年半來首次減持

即市財經 21:57 2020/10/07

分享：

世界黃金協數據顯示，全球央行於8月淨賣出黃金。

世界黃金協會最新數據顯示，8月份全球各國央行凈賣出黃金儲備12.3噸。這是近一年半以來，全球央行首次凈賣出黃金儲備。現貨金最新升0.5%，每安士報1888.27美元。

8月主要增持黃金的國家包括︰吉爾吉斯斯坦增持了5噸，印度增持了4噸，土耳其增持3.9噸，阿聯酋增持了2.4噸。

同時，黃金的最大賣家烏茲別克8月賣出近32噸黃金儲備。該國央行7月份曾售出11.6噸黃金，售金量超過當月全球央球總售金量的６成。

相關文章︰【金價走勢】金價續破頂 世界黃金協會︰7月全球ETF持倉量創新高

【金價走勢】金礦股齊挫　隔夜金價跌穿1900美元關口

【金價走勢】瑞銀籲買黃金對沖美國大選風險 料金價年底重上2000美元關

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/2EuPbnQ

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

 

 

經濟 美股 土耳其 阿聯酋 香港 印度 吉爾吉斯斯坦 黃金

上一篇文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）

下一篇文章

【航空告急】特朗普：國會應援助航空企業　美國航空股全線上漲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【石Sir午市閒談】長和、滙豐、吉利、港交所、中芯及阿里最新部署（立即觀看）
【石Sir午市閒談】長和、滙豐、吉利、港交所、中芯及阿里最新部署（立即觀看）
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【美股市況】道指升400點 特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案 關注儲局會議紀要（不斷更新）
【美股市況】道指升400點 特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案 關注儲局會議紀要（不斷更新）