【金價走勢】世界黃金協會︰8月全球央行淨賣出黃金12.3噸 近年半來首次減持

▲ 世界黃金協數據顯示，全球央行於8月淨賣出黃金。

世界黃金協會最新數據顯示，8月份全球各國央行凈賣出黃金儲備12.3噸。這是近一年半以來，全球央行首次凈賣出黃金儲備。現貨金最新升0.5%，每安士報1888.27美元。

8月主要增持黃金的國家包括︰吉爾吉斯斯坦增持了5噸，印度增持了4噸，土耳其增持3.9噸，阿聯酋增持了2.4噸。

同時，黃金的最大賣家烏茲別克8月賣出近32噸黃金儲備。該國央行7月份曾售出11.6噸黃金，售金量超過當月全球央球總售金量的６成。

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編輯︰侯景成