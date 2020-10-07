【港元定期存款】3港銀半年港元存息齊報1厘 無懼iBond加保證息率競爭

▲ 新iBond雖大增保證息率，但未見太多港銀加息迎戰。

熱錢續湧港，本周五（10月9日）總結餘更突破2,700億元大關，港銀續減港元定期存款息率，當中大新 （02356） 更3天內兩度出手，今天（10月7日）再調低3個月港元定存息率0.2厘，新息率低見0.5厘。而大新本周一（10月5日）已削此短存，即是由1.1厘累計急劈0.6厘。綜觀甫踏入10月首周，計及日前大眾銀行、招商永隆、集友、建行亞洲及華僑永亨，共有6行齊齊減息。

iBond保證息率加至2厘，中長期港元定存最高息率可看下圖

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中小業界無懼通脹掛鈎債券（iBond 2020）加「保底息」至兩厘的競爭，以及一個月港元拆息終止兩連跌，今日轉升至0.44厘，專家拆解，皆因本港銀行體系「水浸」，且靜待今年重頭戲螞蟻集團的千億元IPO出台日期。

目前半年存息因招商永隆微削0.05厘，至失守一厘，僅報0.95厘，失落冠軍榜。反觀，大眾財務於本周一全面加息，雖然只把短中長息略升0.05厘，但「財仔」的半年期新息率重返一厘關，跟天星及南商看齊，呈現「3頭馬車」。

那邊廂，集友微削一年港元定存息0.01厘，新息率至1.02厘。不過，這間中資行的港元定存長息，仍高踞一年期的榜首，拋離第2位的虛擬銀行天星（Airstar）、旗下0.8厘。

此外，大眾銀行略減一年期0.05厘至0.7厘，亦失守一年期的三甲列，不似旗下大眾財務加息。

恒生3個月港元定存息 加至0.6厘

總覽10月開局，恒生 （00011） 搶閘於上周四（10月1日）即帶頭加港元定存息，把3個月年息上調0.15厘，新息率至0.6厘，竟罕有跟半年及一年看齊。

至今連同大眾財務、創興 （01111） 及交銀香港亦逆市加息，4間小行已加存息，但它們的新息率暫未打入高息榜。

中國光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，熱錢續湧港，銀行水浸；復添有分析指，7間虛擬銀行上半年共蝕約8.5億元，在鬥燒錢下，相信暫難再鬥高息吸存，變相令傳統銀行亦毋須猛加定存迎戰。

金管局今年共接錢逾50次，令本周五銀行總結餘增至2,707.32億元；顏劍文預計，最快或於今年底前，總結餘有機會逼近3,000億元新關。

市場亦緊盯發行總額或有機會由100億元，加碼至150億元的iBond 2020，10月23日開賣；會否跟螞蟻集團新股撞期抽資，或令短錢稍緊，屆時可能令業界於本月中下旬須略加短存息，應付短暫的銀根需要。

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記者：曾桂芬

責任編輯︰梁智豪