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【零售寒冬】疫情重創珠寶業　謝瑞麟料半年轉蝕至少4000萬

即市財經 20:47 2020/10/07

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謝瑞麟（00417）發盈警，預期截至9月底止半年，公司將盈轉虧，錄得應佔淨虧損不少於約4000萬元。

謝瑞麟 （00417） 發盈警，預期截至9月底止半年，公司將盈轉虧，錄得應佔淨虧損不少於約4000萬元，主因新型冠狀病毒全球大流行對公司所有營運地區的銷售表現帶來的不利影響。謝瑞麟去年到期錄得盈利約160萬元。

值得留意是，謝瑞麟已連續三個半年度發盈警，公司截至今年3月底止財年則蝕8967萬元。

謝瑞麟表示，全世界多個國家均實施限制社交距離和隔離措施，這些措施不但打擊市民的消費意欲，使國際旅遊業停擺，更令全球經濟陷入衰退。人流急劇下降導致公司倚重旅客消費和店內客流量的零售店鋪的銷售暴跌，尤其是香港及澳門。

為渡過困境，謝瑞麟稱，已推行多項節省成本的措施，包括與業主就租金進行談判、精簡業務運營以盡量減少支出，並透過重整店鋪網絡，進一步減低租金成本、一般及行政費用，優化網絡覆蓋範圍。董事會認為，公司維持穩健的財務狀況、健康的現金流及充足的營運資金。

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編輯：袁諾曦

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