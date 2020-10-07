  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 21:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】滙豐：明年中前簡化分階段提取強積金流程　研推REITs主題基金

即市財經 20:46 2020/10/07

分享：

滙豐香港退休金主管葉士奇(左)及滙豐環球投資管理的聯席董事兼高級市場策略師歐維鈞(右)。

受中美摩擦及疫情衝擊，環球股債一度急劇波動。目前管理約180萬個強積金戶口的滙豐表示，3月份市況最波動時，成員轉換基金次數較其他月份倍增。他又預告，明年中前會簡化分階段提取強積金的流程，並正研究推出房地產信託投資基金（REITs）的主題基金。

滙豐香港退休金主管葉士奇受訪時表示，市況波動時客戶轉換基金的操作的確更頻繁，3月份的轉換次數較其他月份高出一倍，但除恒指基金一直有淨流入，成員換馬則沒有明確趨勢，例如6月份主要由債券基金轉走、而7月、8月則由中資股及美股基金轉走。

50%基金轉換指示經手機進行

疫情帶動數碼化，滙豐今年亦先後在手機應用程式，加入強積金資產、組合回報及基金轉換功能。葉士奇指，自9月再新增基金轉換功能後，約50%的轉換指示經手機完成。

以整體強積金成員而言，今年第一季及第二季的強積金網站瀏覽量，均較去年末季增加17%及11%；查看基金表現的瀏覽量亦分別升50%及26%。單計8月份，過去90日曾登入手機應用程式的成員就接近50萬。

滙豐：明年起容許客戶簽1次名　即可分階段贖回強積金

截至8月份，強積金總資產突破1萬億元。葉士奇指隨着人口老化，未來會有更多計劃成員要提取強積金，故期望現行監管可以配合放寬，而該行計劃明年中前贖回簡化程序，容許65歲或以上客戶簽署一次設立常行指示，分階段取款。

此外，積金局早前放寬強積金基金，投資在房地產信託投資基金（REITs）的比例及市場數目。滙豐環球投資管理聯席董事兼高級市場策略師歐維鈞補充，房地產信託至少須分派9成收入作股息，盈利及收入的可預見性較高，是好的退休投資資產，未來會研究推出相關主題基金。

相關文章：

【MPF】強積金年率化回報4.2%跑贏通脹　黃友嘉：證明當年選擇正確

【MPF】兩保險商逆市擴MPF市佔率 專家剖析致勝關鍵

【MPF】打工仔憂MPF基金持匯豐陪輸　積金局回應：鼓勵成員多元化投資

記者：趙穎妍

香港股票 退休 人口 疫情 組合 基金 REITS 債券 滙豐控股（00005） 贖回

上一篇文章

【零售寒冬】疫情重創珠寶業　謝瑞麟料半年轉蝕至少4000萬

下一篇文章

藍十字保險︰上半年業務平穩 擬推大灣區保險產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【石Sir午市閒談】長和、滙豐、吉利、港交所、中芯及阿里最新部署（立即觀看）
【石Sir午市閒談】長和、滙豐、吉利、港交所、中芯及阿里最新部署（立即觀看）
【美股開市】特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案 道指高開200點 關注儲局會議紀要（不斷更新）
【美股開市】特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案 道指高開200點 關注儲局會議紀要（不斷更新）
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元