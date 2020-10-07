【MPF】滙豐：明年中前簡化分階段提取強積金流程　研推REITs主題基金

▲ 滙豐香港退休金主管葉士奇(左)及滙豐環球投資管理的聯席董事兼高級市場策略師歐維鈞(右)。

受中美摩擦及疫情衝擊，環球股債一度急劇波動。目前管理約180萬個強積金戶口的滙豐表示，3月份市況最波動時，成員轉換基金次數較其他月份倍增。他又預告，明年中前會簡化分階段提取強積金的流程，並正研究推出房地產信託投資基金（REITs）的主題基金。

滙豐香港退休金主管葉士奇受訪時表示，市況波動時客戶轉換基金的操作的確更頻繁，3月份的轉換次數較其他月份高出一倍，但除恒指基金一直有淨流入，成員換馬則沒有明確趨勢，例如6月份主要由債券基金轉走、而7月、8月則由中資股及美股基金轉走。

50%基金轉換指示經手機進行

疫情帶動數碼化，滙豐今年亦先後在手機應用程式，加入強積金資產、組合回報及基金轉換功能。葉士奇指，自9月再新增基金轉換功能後，約50%的轉換指示經手機完成。

以整體強積金成員而言，今年第一季及第二季的強積金網站瀏覽量，均較去年末季增加17%及11%；查看基金表現的瀏覽量亦分別升50%及26%。單計8月份，過去90日曾登入手機應用程式的成員就接近50萬。

滙豐：明年起容許客戶簽1次名 即可分階段贖回強積金

截至8月份，強積金總資產突破1萬億元。葉士奇指隨着人口老化，未來會有更多計劃成員要提取強積金，故期望現行監管可以配合放寬，而該行計劃明年中前贖回簡化程序，容許65歲或以上客戶簽署一次設立常行指示，分階段取款。

此外，積金局早前放寬強積金基金，投資在房地產信託投資基金（REITs）的比例及市場數目。滙豐環球投資管理聯席董事兼高級市場策略師歐維鈞補充，房地產信託至少須分派9成收入作股息，盈利及收入的可預見性較高，是好的退休投資資產，未來會研究推出相關主題基金。

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記者：趙穎妍