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【港股追蹤】耀才證券發盈喜 中期稅前溢利料增7成　「寶寶」「豆豆」APP開戶量升5倍

股樓投資 21:07 2020/10/07

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耀才證券（01428）發盈喜，宣布截至9月底止，中期未經審核綜合稅前溢利大升70%，至4.02億元，創紀錄新高。

通告指出，耀才證券「寶寶」及耀才期貨「豆豆」APP推出後，受廣大投資者歡迎，從而帶動集團業績。期內集團客戶戶口總數約41萬個，按年增長20%；耀才「寶寶」、「豆豆」APP開戶量較去年同期增長519%；經「寶寶」APP落盤量約437萬次，按年增長472%；經所有平台之落盤總量超過945萬次，按年增長83%。

【高興淚下】10年前支持兩人工作　李嘉誠恭賀化學及醫學諾獎得主 詳情請按：【見下頁

耀才今年收報1.83元，跌0.5%，成交額456萬元。

此外，燿才行政總裁許繹彬表示，中美角力及特朗普在大選前動作多多，必令股市波動性大增，但走勢料於選戰塵埃落定後轉趨平穏。港股則受惠於中概股回流上市，及持續獲北水灌溉，有利後市表現。

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但投資者要留意，無論美國哪位候選人跑出，對華方針料持續鷹派，兩國關係短期難以握手言好，加上全球經濟正飽受疫症煎熬，仍是牽制全球股市走勢的一大隱憂，故投資者要於波動市中靈活變通。

板塊方面，許繹彬繼續看好新經濟股份，包括生物醫藥、新科技股及5G股，疫情改變了各行各業的營商手法及大眾的消費模式，「宅經濟」及線上消費模式更趨普及，隨著數碼及電訊技術大大提升數據輸送的容量及速度，令電子商貿和交易的效率更趨頂尖，帶動新經濟板塊引發無限的爆炸力及上升潛力。

 

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