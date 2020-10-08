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【逆市求生】佳寧娜未來主攻民生區　屹立多年全靠甚麽？

商業 08:00 2020/10/08

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主打商務客的老字號灣仔佳寧娜酒樓生意大跌9成。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情下，本港經濟有下行迹象。佳寧娜集團（00126）創辦人之一的馬介欽接受專訪時坦言，疫情加上去年社運，影響集團於本港的餐飲業務，尤以主打商務客的酒樓生意損失最為慘重。但隨着限聚令逐步放寬，茶餐廳生意亦已回復7成。

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疫情爆發初期　關4間旅遊旺區店止蝕
佳寧娜集團於1991年以「達成集團」在香港交易所上市，2013年再改名為佳寧娜。馬介欽笑言，「佳寧娜」名稱起源於潮洲話自己人，沿用此名一為其籍貫在潮洲，二為已收購潮洲酒樓佳寧娜。該集團目前7成生意在中國，香港佔3成，涉及餐飲、食品製造和房地產等。

他續稱，中國生意隨着當地疫情緩和，已回復9成。雖然香港餐飲業有較大損失，但佔集團整體生意較小，故影響不大。他表示，本港3、4月疫情爆發最嚴重時，主打商務客的老字號灣仔佳寧娜酒樓生意大跌9成，有4間於本港旅遊旺區的餐廳亦已關門。隨着9月份限聚令放寬，他稱茶餐廳生意已率先回復至7成，惟酒樓依靠晚市生意，只回復約4至5成。

佳寧娜集團（00126）創辦人之一的馬介欽接受專訪時坦言，疫情加上去年社運，影響集團於本港的餐飲業務。（梁偉榮攝）

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旅客靠不住？　轉攻本地客生意
本港餐飲業近年依賴旅客生意，疫情卻令業界損失慘重。馬介欽從今年本港各區生意額數據發現，疫情下麵包店及主打普羅大眾的生意較不受影響，故集團旗下餐飲業務計劃斥約1,000萬元，在明年內於民生區增設10間餐廳和麵包店。

不過，他直言要在疫情下經營，要「看餸食飯」之餘，還需視乎情況量入為出，首先要計算租金開支及「預算做幾多錢生意」。至於開新店時，他指有三項要素要留意。

  • 選址：如在屋苑開設茶餐廳，部份老牌屋苑住客大多已「供滿樓」，消費力亦較高；
  • 控制成本：隨着近來居民多光顧外賣，新店的面積不需要太大，大舖反而轉身不夠快；
  • 創新思維：如茶餐廳在節日時，將較有名的菜式如海南雞包裝為「還神雞」吸客。

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記者：馬意文 

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