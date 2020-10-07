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【李嘉誠基金會】改寫生命密碼的CRISPR剪刀奪諾貝爾化學獎　李嘉誠高興落淚

即市財經 20:03 2020/10/07

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Jennifer Doudna曾親自為李嘉誠上課，利用3D打印的樂高展示DNA剪輯的過程。

能夠令李嘉誠高興得淚下，便是剛獲得2020年諾貝爾化學獎的美國生物學家Jennifer Doudna。Jennifer Doudna與法國微生物學及遺傳學家Emmanuelle Charpentier共同開發了名為「CRISPR/Cas9基因剪刀」的基因編輯技術，CRISPR/Cas9技術可以對動物、植物及微生物的基因進行精確切割，是基因技術的一大突破，有助於治療癌症，更為成功治療遺傳病打開天窗。

李嘉誠因研發CRISPR剪刀的科學家獲獎而淚下，詳見【下一頁】

基因是生物最基本的遺傳單位，要研究不同基因組合，需要通過修改基因實現，但修改基因過去是一個非常耗時費力且困難的工作，但隨着「CRISPR/Cas9基因剪刀」的出現，解決了有關問題，開拓了基因工程的大門，現時只需數個星期便可以改寫重要的基因遺傳訊息。

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CRISPR基因剪刀可治療遺傳病

現時「CRISPR/Cas9基因剪刀」技術已運用於多種研究物種、農作物與家畜的身上，包括抗病毒的基因編輯豬、無角乳牛、低致敏性雞蛋等。同時有許多研究應用「CRISPR/Cas9基因剪刀」研究人類疾病，包括用於確定遺傳因素、評估藥物或細胞治療的功效等，有助更快速的了解人類疾病癥結，並找到治療方法。

發現基因剪刀　全是一場美麗的意外

與許多科學發現一樣，這把改變生命密碼的厲害剪刀的發現過程，也是一場美麗的意外。Emmanuelle Charpentier對化膿性鏈球菌進行研究期間，發現了一種以前未知的分子「tracrRNA」。研究後發現tracrRNA是細菌的免疫系統CRISPR/Cas的一部分，並在細菌內扮演免疫系統的角色，當細菌受到病毒感染時，Cas蛋白與RNA的組合可以精準辨識出外來的DNA，並以切割方式破壞病毒的遺傳資訊，讓病毒不會再繼續肆虐。

其後Emmanuelle Charpentier與Jennifer Doudna合作，由此CRISPR/Cas9基因編輯技術，運用了其精準切割基因位點的特性，得以對基因上特定的位置做出修改。「CRISPR/Cas9基因剪刀」的發現，對未來影響深遠，也為疾病治療開啟了里程碑。

 

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編輯：陳韻妍

遺傳病 李嘉誠 李嘉誠基金會 美國 化學 生物學

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