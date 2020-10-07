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【每日焦點】三星於本地發布Galaxy S20 FE 5G售價　Nokia 2.4及Nokia 3.4正式上市

科技 20:00 2020/10/07

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下半年手機大戰已經開打，各大品牌推出智能手機搶攻市場。

下半年手機大戰已經開打，各大品牌推出智能手機搶攻市場。三星於今（10月7日）公布Galaxy S20 FE 5G中價手機的香港售價及出售安排。香港市場暫有雲霧藍、雲霧綠、雲霧紫、雲霧紅、雲霧白，未有雲霧橙供應。手機將在10月16日預售，10月21日正式發售，8GB RAM+128 ROM版售港幣4988。

<<【Galaxy S20 FE】三星旗艦中價機Galaxy S20 FE 5G登港　10月16日預售128GB版售4998元

諾基亞（Nokia）於今（7日）正式宣布，在香港推出兩款平價入門機，分別為Nokia 2.4 及 Nokia 3.4。新機不但加入AI成像技術、生物識別解鎖等功能，更設有新色可選，最快在10月9日發售，其中一款售價僅為1,098元。

<<Nokia 2.4及Nokia 3.4香港正式上市　最平1,098元可入手

另外，即將在下周登場的蘋果（Apple）新iPhone 12，官方終於宣布定在美國時間下週二（13日）上午10點，即香港時間週三（14日）凌晨 1 時發布。不過除了傳聞中的新5G iPhone 12、平價iPhone 12 mini有可能會登場之外，有消息認為，今次蘋果官網邀請函上，還暗示推出其他新產品。

<<【iPhone 12】唔只iPhone 12！蘋果邀請函彩蛋仲暗示推咩新產品？

【更多科技新聞】

【iPhone 12】鐵定下周登場　一文看清平價iPhone 12 mini、5G版預測

【IG十週年】Instagram彩蛋重溫經典設計　加推2項Story新功能

責任編輯：李寶如

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