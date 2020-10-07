【品牌有段故】佳寧娜創辦人製衣起家　全因一事涉足餐飲業？

▲ 佳寧娜集團（00126）的業務由馬介欽和兄長馬介璋在70年代創立，以製衣起家，再進軍餐飲和房地產業務。

佳寧娜集團（00126）的業務由馬介欽和兄長馬介璋在70年代創立，以製衣起家，再進軍餐飲和房地產業務。談及為何接觸製衣，他稱：「我們的時代好鬼窮，窮到無得鍾意做乜就做乜」，當時先接觸製衣並積累一定經驗，便建立公司「一邊做一邊汲取經驗」，從加工到創立自家品牌，生意拓至全球。惟後來競爭愈趨激烈，他認為製衣生意風險高毛利低，決定放棄。

【好想去旅行】環球影城任天堂新園區2021春季開幕 同瑪利歐玩遊戲

【逆市開店】DECATHLON進駐德福廣場 主打親子運動用品

他指當時從事製衣時，經常與同行聯誼，適逢灣仔佳寧娜酒樓放盤，便萌生收購，亦開始涉足餐飲業務。雖然去年社運和今年疫情令酒樓生意虧蝕，今年生意損失最嚴重的8月份，虧損達90萬元。但他指品牌始終是老字號，客戶都有三代人：「蝕些少都會盡可能繼續做」。不過，傳統酒樓的競爭力轉弱，就無計劃再開新店。至於今年，他預計與去年相同，蝕約200萬元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

每盤生意都需面臨企業承傳，馬介欽坦言，其子女也沒有興趣做生意，而他亦只能順其自然。他表示，現時的管理團隊表現亦不俗，生意毋須要一定交由子女接管。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

記者：馬意文