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【高興淚下】10年前支持兩人工作　李嘉誠恭賀化學及醫學諾獎得主

環球政經 20:04 2020/10/07

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李嘉誠基金會今日在Facebook上發文，衷心恭賀加州柏克萊大學李嘉誠生物醫學與健康科學講座教授席 Jennifer Doudna 教授榮獲諾貝爾化學獎，以及阿爾伯特大學李嘉誠病毒學 Michael Houghton 教授榮獲諾貝爾醫學獎。李嘉誠得知消息後高興得淚下。

李嘉誠相信二人的科研方向，分別於2010年及2011年支持二人工作，「李先生感謝他們及團隊的努力，為世界帶來改變和希望。」

Jennifer Doudna 教授2011年開始在李嘉誠基金會捐資的生物醫學院和健康科學中心發展CRISPR－CAS9 基因編輯技術，2014年被推薦為李嘉誠教授席教授。

2017年，她來港與李先生會面時，還親自為李嘉誠上課，利用3D打印的樂高展示DNA剪輯的過程，李嘉誠當時笑說要把全世界最酷的樂高送給孫兒。

 

 

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責任編輯：葉卓偉

 

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