【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？

樓市市道好轉，上車客加快入市，以沙田第一城為例，本月短短7天，已暫錄13宗成交。雖然成交增多，惟兩房單位竟再跌穿500萬元水平。

中原侯惠良說，沙田第一城41座中層D室，實用面積304平方呎，兩房間隔，剛以495萬元易手，跌穿500萬元水平，實用平均呎價16,283元。資料顯示，原業主於2015年以376萬元購入單位，持貨5年，現賺119萬元離場，物業升值約32%。不過，市傳同層有住客在同座天台墮樓身亡。

【買樓理財】屯門私樓最值博？ 13年前68萬上車 現賺逾5.5倍【見下頁】

此外，屋苑46座高層A室，實用面積284平方呎，以527萬元易手，實用呎價18,556元，不論成交價、抑或實用呎價，均比上述41座中層D室貴。據了解，原業主於2013年以320萬元購入上址，持貨7年，現賺207萬元離場，物業升值約65%。

【買樓理財】上車盤買少見少 北區尋寶又點睇？【見下頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機