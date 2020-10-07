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【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？

股樓投資 19:53 2020/10/07

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樓市市道好轉，上車客加快入市，以沙田第一城為例，本月短短7天，已暫錄13宗成交。雖然成交增多，惟兩房單位竟再跌穿500萬元水平。 

中原侯惠良說，沙田第一城41座中層D室，實用面積304平方呎，兩房間隔，剛以495萬元易手，跌穿500萬元水平，實用平均呎價16,283元。資料顯示，原業主於2015年以376萬元購入單位，持貨5年，現賺119萬元離場，物業升值約32%。不過，市傳同層有住客在同座天台墮樓身亡。

【買樓理財】屯門私樓最值博？　13年前68萬上車　現賺逾5.5倍【見下頁

此外，屋苑46座高層A室，實用面積284平方呎，以527萬元易手，實用呎價18,556元，不論成交價、抑或實用呎價，均比上述41座中層D室貴。據了解，原業主於2013年以320萬元購入上址，持貨7年，現賺207萬元離場，物業升值約65%。

【買樓理財】上車盤買少見少　北區尋寶又點睇？【見下頁

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撰文 : 黃卓賢

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二手市場 沙田第一城

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