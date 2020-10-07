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【上車之選】屯門上車盤入場銀碼細升值潛力強 原業主持貨3年帳面即賺36% 跑贏大市

股樓投資 19:45 2020/10/07

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樓市轉旺，準買家持續到各區找尋筍盤，提供大量上車盤的屯門區，仍能找到不少樓價500萬元以下的兩房單位，成不少準買家的尋盤目標。最近屯門盈豐園錄得首置客即睇即買入市個案。

【低價成交】又一村花圃別墅鮮有放盤 點解呢個單位低市價逾2成放售才成功甩手?，了解按【下一頁


祥益地產高級分行經理黃文樂表示，日前錄得一宗屯門盈豐園獲區內首置客成交個案，上述成交單位為2座低層A室，實用面積390平方呎，間隔為兩房，日前獲區內首置客垂青。該買家鍾情單位附設雅裝連基本傢電，可即買即住，加上屋苑擁私人會所設施，以及周遭生活配套齊全，上述買家遂便決定「即睇即買」，以468萬元購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為12,000元，屬市場價成交。

【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%，了解按【下一頁


黃氏稱，原業主於2017年以約345萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達123萬元，換言之單位於3年間已升值達36%，而中原城市領先指數（CCL）期內升幅約22%，可見上述盈豐園單位升值潛力十分強勁。
 

位於屯門北部的盈豐園，坐落於良德街，於1993年入伙。屋苑設有兩幢物業，提供共600伙，兩房單位的實用面積約360至410平方呎，也設有應實用面積約510平方呎的三房單位。

【上車客入市】海逸豪園2房劈價9%仍企硬千萬成交 業主持貨10年帳面賺1.1倍，了解按【下一頁


盈豐園位處輕鐵建生站及田景站之間，由屋苑步行至建生站約4分鐘，再坐輕鐵前往西鐵屯門站約8至10分鐘，再乘搭港鐵往紅磡只需約35分鐘。屋苑附近也設有不少巴士站，可前往各區。提供港九同埋機場路線。盈豐園自設會所，設施包括泳池、兒童遊樂場及網球場等，而基座也設有食肆、超級市場及不同商舖，生活配套完善。

 

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記者：陳詠妍

CCL 樓價 上車盤 盈豐園

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