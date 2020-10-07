【科技抗疫】關注用戶心理健康　Facebook擬設立情緒健康資源中心

▲ 社交媒體平台Facebook表示，為關注用戶心理健康問題，計劃設立情緒健康資源中心，幫助用戶尋求諮詢及協助。

持續大半年的新冠肺炎疫情，不但影響市民正常生活與工作，更影響個人心理健康。近日，社交媒體平台Facebook表示，為關注用戶心理健康問題，計劃設立情緒健康資源中心，藉此幫助用戶尋求相關諮詢及協助。

Facebook在官方博客中表示，將會為用戶設立情緒健康資源中心，並與全球心理健康相關的機構及專家合作，包括美國國家精神疾病聯盟（NAMI），兒童求助服務等不同機構。該資源中心未來會在全球推出，向用戶提供當地的精神健康機構資訊，方便透過資源中心聯絡機構及尋求協助。

＜＜【撐特朗普、散播陰謀論】Facebook 宣布封殺「QAnon」群組及專頁

＜＜【特朗普確診】Facebook、Twitter用戶紛紛詛咒 官方警告刪文

較早前，Facebook旗下的Instagram、WhatsApp和Messenger等社交媒體程式，分別為不同群體提供心理健康相關資源及支援。例如Instagram與關注青少年心理健康的JED Foundation基金會合作，推出心理健康指引。另外，WhatsApp亦曾夥世界衛生組織，推出電子管理壓力指南等。

責任編輯：李寶如