  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李嘉誠基金會】諾貝爾化學獎得主　曾親自為李嘉誠展示DNA剪輯技術

即市財經 19:16 2020/10/07

分享：

Jennifer Doudna早前來港與李嘉誠會面時，向李嘉誠展示利用3D打印的樂高，示範DNA剪輯的過程。

李嘉誠基金會指，恭賀加州柏克萊大學李嘉誠生物醫學與健康科學講座教授席教授Jennifer Doudna榮獲諾貝爾化學獎，以及阿爾伯特大學李嘉誠病毒學Michael Houghton榮獲諾貝爾醫學獎。基金會稱，李嘉誠得知Jennifer Doudna獲獎的消息後高興得淚下，李嘉誠相信二人的科研方向，分別於2010年及2011年支持二人工作，李嘉誠感謝他們及團隊的努力，為世界帶來改變和希望。 

李嘉誠向本港4大學捐1.7億元，詳見【下一頁】

Jennifer Doudna於2011年開始在李嘉誠基金會捐資的生物醫學院和健康科學中心發展CRISPR－CAS9基因編輯技術，2014年被推薦為李嘉誠教授席教授。2017年，她來港與李嘉誠會面時，還親自為李嘉誠上課，利用3D打印的樂高展示DNA剪輯的過程，李嘉誠當時還笑說要把全世界最酷的樂高送給孫兒。

相關文章：【移民】年輕人欲移民　李嘉誠：憤怒不是動力，經常不開心對未來亦沒幫助

相關文章：【李嘉誠基金會】幼吾幼慈善基金獲崇德社捐贈電子學習設備　助基層家庭解困

 

整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍

大學 李嘉誠 李嘉誠基金會 3D打印

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升160點　特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案（不斷更新）

下一篇文章

【人民幣國際化】穚水達里奧唱好人民幣升值 料境外使用量增加
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【新股IPO】嘉和生物超額認購1246倍　1手中籤率3%（附分配結果）
【新股IPO】嘉和生物超額認購1246倍　1手中籤率3%（附分配結果）
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略　分析：升幅最多5成
【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略　分析：升幅最多5成
【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購　發行額最高150億元（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購　發行額最高150億元（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升160點　特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升160點　特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案（不斷更新）