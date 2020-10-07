【李嘉誠基金會】諾貝爾化學獎得主　曾親自為李嘉誠展示DNA剪輯技術

▲ Jennifer Doudna早前來港與李嘉誠會面時，向李嘉誠展示利用3D打印的樂高，示範DNA剪輯的過程。

李嘉誠基金會指，恭賀加州柏克萊大學李嘉誠生物醫學與健康科學講座教授席教授Jennifer Doudna榮獲諾貝爾化學獎，以及阿爾伯特大學李嘉誠病毒學Michael Houghton榮獲諾貝爾醫學獎。基金會稱，李嘉誠得知Jennifer Doudna獲獎的消息後高興得淚下，李嘉誠相信二人的科研方向，分別於2010年及2011年支持二人工作，李嘉誠感謝他們及團隊的努力，為世界帶來改變和希望。

李嘉誠向本港4大學捐1.7億元，詳見【下一頁】

Jennifer Doudna於2011年開始在李嘉誠基金會捐資的生物醫學院和健康科學中心發展CRISPR－CAS9基因編輯技術，2014年被推薦為李嘉誠教授席教授。2017年，她來港與李嘉誠會面時，還親自為李嘉誠上課，利用3D打印的樂高展示DNA剪輯的過程，李嘉誠當時還笑說要把全世界最酷的樂高送給孫兒。

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編輯：陳韻妍