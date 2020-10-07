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【人民幣國際化】穚水達里奧唱好人民幣升值 料境外使用量增加

即市財經 19:08 2020/10/07

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橋水創辦人達里奧認為，人民幣會繼續升值。

過去年半年人民幣走勢強勁，由兌每美元由7算起持續上揚，目前已升至6.8水平。大型對沖基金橋水創始人達里奧（Ray Dalio）亦看好人民幣的前景。他表示，隨着美元和其他主要儲備貨幣受到經濟疲軟帶來的打擊，人民幣在中國境外的使用量可能會增加。

達里奧續稱，中國利率目前具有吸引力，國內資本市場的發展亦有助於使人民幣滙率升值。 他建議，投資者進入中國市場時，應首先建立多元化的投資組合，實現正確的「資產平衡」策略。 

他續指，與中國一樣，相信印度也具有巨大的潛力，但印度在資本市場的發展方面落後。達里奧表示，印度市場的流動性要少得多，發達程度亦相對落後。他認為，就着許多尖端技術和企業家而言，該國存在投資機會，但投資的難度更大。 

他稱，如果「資本市場有更大的發展，更多的流動性，市場更開放」將會振興印度經濟。

相關文章︰【中概股】橋水上季大幅增持中概股　阿里巴巴、網易、京東有份　Tesla遭減持（第二版）

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編輯︰侯景成

對沖基金 人民幣 經濟 中國市場 達里奧

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