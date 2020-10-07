  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 12】新iPhone快揭盅　麥格理看好明年手機升級潮、籲買舜宇及大立光

即市財經 19:04 2020/10/07

分享：

隨iPhone 12推出，券商麥格理看好明年手機換代。

蘋果（Apple）發布會下周舉行，iPhone 12有望登場。隨iPhone 12推出，券商麥格理看好明年手機換代，將刺激消費者對智能手機的需求，建議買入舜宇光學 （02382） 及大立光。

iPhone以外，蘋果發布會「邀請函」話你知，詳見【下一頁】

IDC最新報告顯示，8月份中國智能手機付運量按年下降9.2%，但按月則升5.3%，期內華為手機在中國市場佔有率下跌6.3個百分點至41.2%的7個月低位，其他6大品牌則趁機提高市佔率。其中，Oppo市佔率升2.2個百分點至18.5%，vivo升1個百分點至17.8%，小米 （01810） 升0.8個百分點至10.9%，蘋果升1.8個百分點至8.5%，三星亦升0.6個百分點至1%。

iPhone 11是8月份銷情最佳的手機，其次是Oppo的A系列，華為的P、nova及暢享系列，及vivo的Y系列。9大安卓（Android）手機中，6款均是中價手機，平均售價約1715元人民幣。

iPhone 12機價係點？想搶先知請看【下一頁】

5G手機付運佔比從7月份的61%高峰回落，8月約佔57%，華為繼續是付運量最多的5G智能手機品牌，但市佔率按月跌6.9個百分點至54%，隨後依次為Oppo、vivo、小米及三星。

不過，麥格理看好明年第二季手機規格恢復升級，因消費者開支將從桌面電腦、手提電腦、平面電腦等，重回智能手機，建議買入可受惠於鏡頭升級的舜宇及大立光。

相關文章：【iPhone 12】新iPhone快揭盅　麥格理看好明年手機升級、籲買舜宇及大立光

 

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：陳韻妍

香港股票 5G iPhone 舜宇光學科技（02382） 小米集團－W（01810） 小米 華為 iPhone 11 Oppo Android

上一篇文章

【人民幣國際化】穚水達里奧唱好人民幣升值 料境外使用量增加

下一篇文章

【恒指夜期】恒生指數企24000關手機孖寶炒上　恒指夜期升28點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升160點　特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升160點　特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案（不斷更新）
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【新股IPO】嘉和生物超額認購1246倍　1手中籤率3%（附分配結果）
【新股IPO】嘉和生物超額認購1246倍　1手中籤率3%（附分配結果）
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購　發行額最高150億元（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購　發行額最高150億元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略　分析：升幅最多5成
【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略　分析：升幅最多5成