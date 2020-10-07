【iPhone 12】新iPhone快揭盅　麥格理看好明年手機升級、籲買舜宇及大立光

▲ 隨iPhone 12推出，券商麥格理看好明年手機換代。

蘋果（Apple）發布會下周舉行，iPhone 12有望登場。隨iPhone 12推出，券商麥格理看好明年手機換代，將刺激消費者對智能手機的需求，建議買入舜宇光學 （02382） 及大立光。

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IDC最新報告顯示，8月份中國智能手機付運量按年下降9.2%，但按月則升5.3%，期內華為手機在中國市場佔有率下跌6.3個百分點至41.2%的7個月低位，其他6大品牌則趁機提高市佔率。其中，Oppo市佔率升2.2個百分點至18.5%，vivo升1個百分點至17.8%，小米 （01810） 升0.8個百分點至10.9%，蘋果升1.8個百分點至8.5%，三星亦升0.6個百分點至1%。

iPhone 11是8月份銷情最佳的手機，其次是Oppo的A系列，華為的P、nova及暢享系列，及vivo的Y系列。9大安卓（Android）手機中，6款均是中價手機，平均售價約1715元人民幣。

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5G手機付運佔比從7月份的61%高峰回落，8月約佔57%，華為繼續是付運量最多的5G智能手機品牌，但市佔率按月跌6.9個百分點至54%，隨後依次為Oppo、vivo、小米及三星。

不過，麥格理看好明年第二季手機規格恢復升級，因消費者開支將從桌面電腦、手提電腦、平面電腦等，重回智能手機，建議買入可受惠於鏡頭升級的舜宇及大立光。

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編輯：陳韻妍