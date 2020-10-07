  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 12】新iPhone快揭盅　麥格理看好明年手機升級、籲買舜宇及大立光

即市財經 19:04 2020/10/07

分享：

隨iPhone 12推出，券商麥格理看好明年手機換代。

蘋果（Apple）發布會下周舉行，iPhone 12有望登場。隨iPhone 12推出，券商麥格理看好明年手機換代，將刺激消費者對智能手機的需求，建議買入舜宇光學 （02382） 及大立光。

iPhone以外，蘋果發布會「邀請函」話你知，詳見【下一頁】

IDC最新報告顯示，8月份中國智能手機付運量按年下降9.2%，但按月則升5.3%，期內華為手機在中國市場佔有率下跌6.3個百分點至41.2%的7個月低位，其他6大品牌則趁機提高市佔率。其中，Oppo市佔率升2.2個百分點至18.5%，vivo升1個百分點至17.8%，小米 （01810） 升0.8個百分點至10.9%，蘋果升1.8個百分點至8.5%，三星亦升0.6個百分點至1%。

iPhone 11是8月份銷情最佳的手機，其次是Oppo的A系列，華為的P、nova及暢享系列，及vivo的Y系列。9大安卓（Android）手機中，6款均是中價手機，平均售價約1715元人民幣。

iPhone 12機價係點？想搶先知請看【下一頁】

5G手機付運佔比從7月份的61%高峰回落，8月約佔57%，華為繼續是付運量最多的5G智能手機品牌，但市佔率按月跌6.9個百分點至54%，隨後依次為Oppo、vivo、小米及三星。

不過，麥格理看好明年第二季手機規格恢復升級，因消費者開支將從桌面電腦、手提電腦、平面電腦等，重回智能手機，建議買入可受惠於鏡頭升級的舜宇及大立光。

相關文章：【iPhone 12】新iPhone快揭盅　麥格理看好明年手機升級、籲買舜宇及大立光

 

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：陳韻妍

香港股票 5G iPhone 舜宇光學科技（02382） 小米集團－W（01810） 小米 華為 iPhone 11 Oppo Android

上一篇文章

【人民幣國際化】穚水達里奧唱好人民幣升值 料境外使用量增加

下一篇文章

【恒指夜期】恒生指數企24000關手機孖寶炒上　恒指夜期升28點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】嘉和生物超額認購1246倍　1手中籤率3%（附分配結果）
【新股IPO】嘉和生物超額認購1246倍　1手中籤率3%（附分配結果）
【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購　發行額最高150億元（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購　發行額最高150億元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略　分析：升幅最多5成
【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略　分析：升幅最多5成
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【美股期貨】道指期貨升162點　特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升162點　特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案（不斷更新）