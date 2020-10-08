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【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！

環球政經 12:32 2020/10/08

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有人喜歡海景，也有人鍾情山景，有海景愛好者出帖，問一眾網民若兩個單位是同一座向，高層海景是否比低層的來得震撼。

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網民隨即回應，指出帖者的想法錯誤，是關刮起大風時高層單位的風勢會比較大，而且與海的距離較遠，表示要能欣賞靚海景，中層才是最佳選擇，較貼近海，若前面加上泳池就更好。有網民表示同意，認為高層的景觀會以天空為主，「中層，你個視野內，海佔50%以上，高層極高，個視野框內，海可能只佔30%，天空佔70%。」

有網民則打趣說：「我覺得杏花村低層海景震撼好多，特別係打風時。」另有網民突破盲點，表示除了早上起床會看到海景之外，晚上放工回家已變成漆黑一片，甚麼都看不到，一點震撼感都沒有。

單位有海景的網民則表示，日日望到已成習慣，不再覺得特別，只是當有朋友作客時可以讓他們特別欣賞一下。

 

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責任編輯：楊子瑩

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