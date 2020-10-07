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【BNO移民】英國樓市報復式升浪 9月樓價再升7.3%創新高

環球經濟金融 18:56 2020/10/07

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【BNO移民】英國樓市報復式升浪 9月樓價再升7.3%創新高

英國樓市繼續強勁，上月英國平均樓價按年升7.3%至24.99萬英鎊（約249.5萬港元）創新高，增幅是2016年以來最勁。英國解除封城後，推出印花稅限時減免，釋放大批潛在購買力，民眾乘機入市，造就英國樓價愈升愈有。

【BNO移民】英國經濟陰霾重重 約翰遜9成半按揭受質疑【下一頁】

【BNO移民】約翰遜擬推95%按揭 助年輕人首次置業【下一頁】

英國最大按揭貸款商Halifax公布最新樓市數據，9月英國樓價按月升1.6%至逾25萬英鎊，是連續第3個月向上；按年計，上月樓價上漲7.3%，較8月的5.2%進一步上升，是2016年6月以來最勁增長。

Halifax董事總經理加利（Russell Galley）形容，樓市表現極度強勁（extremely strong），過去3個月收到的按揭申請宗數，是2008年以來最多。

他指出，樓市暢旺主因有二：首先，疫情令職場出現結構性改變，不少企業讓員工在家工作，無須每日通勤往市中心上班，買家改追求更大居住空間，郊區樓需求大增；其二，英國政府推出的印花稅優惠，吸引民眾爭相入市。

【移民澳洲】政府擬撥1.7億 吸港商、專才移居澳洲【下一頁】

【英國疫情】NHS驚人甩漏 遲咗通知1.6萬確診者【下一頁】

不過，減稅僅是英國政府刺激樓市的權宜之計，政府表明明年3月便會結束，樓價未來走勢難言樂觀。新冠疫情肆虐，經濟勢繼續疲弱，加上英政府的薪金資助快將結束，失業率未來數月恐急升，減稅刺激作用過後，英國樓市將面臨重大下行壓力。

責任編輯：林建忠

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