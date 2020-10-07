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蘋果將第三方音響及耳機下架 成新發展先兆？

環球政經 18:46 2020/10/07

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據彭博報導，蘋果最近將Sonos和Bose等公司生產的耳機和揚聲器在商店移除，令外界猜測蘋果是否有意進一步發展音響及耳機市場。

【美股分析】Apple股價月內跌逾一成半 大摩建議投資者逢低入場：【下一頁

蘋果於2016年推出的AirPods大受市場歡迎，甚至擊敗不少發展成熟的無綫耳機品牌，令用家開始注意到蘋果的耳機及音響產品。蘋果已上月底開始在網上商店中刪除由其他品牌生產的耳機產品。據報導指，蘋果也有計劃從實體商店將貨品下架。

【Apple】蘋果與新加坡政府推健康獎賞計劃   參加者最高可獲逾2000元獎勵：【下一頁

有消息指，蘋果正開發新版本的HomePod揚聲器和第一對高端入耳式耳機，將其他公司的耳機及音響產品下架，似乎是蘋果準備在此界別大展拳脚的先兆。

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責任編輯：翁嘉陽

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