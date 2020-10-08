Amazon被反壟斷小組指責　市佔率高於估計　疑欺壓賣家

眾議院司法部反壟斷小組委員會在周二（6日）發布的長達400多頁的報告顯示，亞馬遜在美國在線零售市場上具有「顯著和持久的市場力量」，其市場份額遠高於此前的估計。

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據《CNBC》報道，Apple、Google和Facebook的商業行為都在被列入調查名單內，有立法者甚至認為，Amazon的成長已可作為市場主導，更是對第三方賣家，擁有主有壟斷權。Amazon被指會利用第三方賣家的數據用以強化自己的零售業務，如模仿一些較受歡的產品出售，而迫使某些賣家需離開市場，不過這一點卻遭到Amazon否認。

此外，反壟斷小組又估計，Amazon在美國在線零售市場中佔約50%或有更高的市場佔有率，遠超於市場研究公司eMarketer估計的38％。然而，Amazon則反駁，從美國整體零售業來看，其市佔率還不到4%。



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責任編輯：黎淑雯