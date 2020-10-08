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【美國大選】拜登經濟學(Bidenomics)加大公共開支、徵富人稅 左傾政策救國?

環球政經 19:55 2020/10/08

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美國總統大選下月3日舉行，距今不足一個月，爭取連任的特朗普(Donald Trump)及民主黨拜登（Joe Biden）已完成第一場辯論會，第二場將於22日舉行。最新民調顯示，拜登以雙位數10個百分點領先特朗普。而全球賭盤盤口更顯示，拜登勝出的機會已經由55%升至63%，特朗普則仍然維持在43%。這或許解釋了特朗普上周確診新冠肺炎後，入院僅三天即返回白宮。原準備到各搖擺州份拉票的特朗普因確診而剎停，按民調特朗普及拜登在搖擺州份的支持率極為接近，這些州份可能成為勝敗關鍵，特朗普的選情趨嚴峻，無怪乎他一出院即揚言要重回競選軌道。

拜登暫佔上風，有望成為未來總統，他的政策引起極大討論。繼一周前英國《金融時報》探討「拜登經濟學」(Bidenomics)後，最新一期《經濟學人》（Economist）亦以「拜登經濟學」為封面，深入探討若拜登當選，他的經濟政策對美國帶來的好壞及未知影響。Bidenomics頓時成為熱門詞。美國面對龐大財赤，受疫情所累經濟下滑，失業率上升等，下任總統最大任務自然是要拯救美國經濟。

【美國大選】Covidnomics「新冠病毒經濟學」研究  全球經濟洗牌  對策成效受質疑【下一頁

【美國大選】《紐約時報》揭露特朗普避稅醜聞　傳一年僅交稅750美元【下一頁

特朗普批評拜登思維左傾，亦有人形容拜登令美國經濟政策急速轉左。他主張增加公共開支，款額為7.9萬億美元，用於基礎建設、教育、社會安全網、醫療保健及再生能源等，由此刺激經濟，增加就業。這筆龐大開支，有一半將會透過向大企業及富人徵稅而來。同時提出提升最低工資，加強工會組織。拜登的左傾政策的確令商界擔憂，認為他上場將對大企業以致華爾街不利。但有人則反駁，拜登的經濟政策並無走向極端的左派烏托邦思維。

《經濟學人》則提到，拜登在某些關鍵的行業領域影響力微薄。特朗普在他2017年上台後，簡化行政，讓企業直接跟政府溝通，又實施減稅令企業受惠，再配合貨幣寛鬆政策，令美國經濟自2008年來成長得最快，小企業的信心指數達30年來高峰，打工仔薪酬每年更有增幅。不過一場疫情令經濟下滑，更暴露了特朗普的經濟政策問題，包括基建投入太少、社會安全網不穩等。加上他跟中國開打貿易戰，影響到全球經貿。

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

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