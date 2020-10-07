【航空告急】特朗普：國會應援助航空企業　美國航空股全線上漲

▲ 美國航空股盤前全線上漲。

特朗普表示願意簽署獨立的刺激措施法案，並稱國會應該「立即簽署」250億美元的就業援助支持航空企業。消息傳出後，昨日全線收跌的美股航空股隨即全線造好。

美股開市接力上漲，Spirit Airlines （NYSE﹕SAVE）升4.5%，JetBlue Airways（NASDAQ﹕JBLU）更大升8%，聯合大陸航空 （NYSE﹕UAL）升6.4%，美國航空（NASDAQ﹕AAL）升3.9%，達美航空（NYSE﹕DAL）升4%。

至於波音 （NYSE﹕BA）則升3%。

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編輯﹕賴奕羚