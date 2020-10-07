  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 21:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空告急】特朗普：國會應援助航空企業　美國航空股全線上漲

即市財經 21:42 2020/10/07

分享：

美國航空股盤前全線上漲。

特朗普表示願意簽署獨立的刺激措施法案，並稱國會應該「立即簽署」250億美元的就業援助支持航空企業。消息傳出後，昨日全線收跌的美股航空股隨即全線造好。

美股開市接力上漲，Spirit Airlines （NYSE﹕SAVE）升4.5%，JetBlue Airways（NASDAQ﹕JBLU）更大升8%，聯合大陸航空 （NYSE﹕UAL）升6.4%，美國航空（NASDAQ﹕AAL）升3.9%，達美航空（NYSE﹕DAL）升4%。

至於波音 （NYSE﹕BA）則升3%。

相關文章﹕【航空告急】IATA：全球航空公司平均只餘8.5個月資金

【航空告急】廉航AirAsia宣布撤出日本 12月結束全部日本航綫

【航空業寒冬】菲律賓航空裁員2700人　西南航空要求員工減薪

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】 https：//bit.ly/2EuPcIq

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

編輯﹕賴奕羚

美股 運輸 特朗普 航空 航空股 美國 達美航空 美國航空

下一篇文章

【美股開市】特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案 道指升逾320點 關注儲局會議紀要（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【美股開市】特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案 道指升逾320點 關注儲局會議紀要（不斷更新）
【美股開市】特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案 道指升逾320點 關注儲局會議紀要（不斷更新）
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【螞蟻上市】螞蟻集團IPO盡顯身價　參加路演要「填表自薦」　對投行亦有特別要求
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）
【石Sir午市閒談】長和、滙豐、吉利、港交所、中芯及阿里最新部署（立即觀看）
【石Sir午市閒談】長和、滙豐、吉利、港交所、中芯及阿里最新部署（立即觀看）