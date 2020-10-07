【消費優惠】Mastercard獨家網購優惠　服飾美妝產品低至77折（內附品牌優惠碼）

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疫情下不少品牌加強網上銷售，Mastercard即日起至2020年12月31日，帶來一系列精選的獨家網購優惠，包括時尚服飾、配飾及美妝產品低至77折。
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時尚服飾方面，Coggles匯聚了名牌時裝店、新晉設計師以及國際知名品牌，Mastercard持卡人於結賬時輸入優惠碼CGMC1，即享指定正價商品83折。HBX提供200個精選品牌，憑Mastercard卡購物，並於結賬時輸入優惠碼MCHBX15，即享指定正價商品85折。網上百貨公司The Hut提供一系列奢華品牌，Mastercard持卡人使用優惠碼THMC17，享指定正價商品83折。
配飾方面，MyBag專營手袋和配飾，Mastercard持卡人在結賬時輸入優惠碼MBMC17，享正價商品83折。AllSole主售鞋履，Mastercard持卡人於結賬時使用優惠碼ASMC17，享指定正價貨品83折。
美妝產品方面，憑Mastercard卡於Beauty Expert購物，輸入優惠碼MCBE23，即享指定商品77折。Mastercard持卡人於美容零售商lookfantastic購買美妝產品，使用優惠碼MCHK22，享指定商品78折。
|品牌
|優惠碼
|折扣
|優惠期
|Coggles
|CGMC1
|正價商品83折
|即日起至2020年12月31日
|HBX
|MCHBX15
|正價商品85折
|即日起至2020年12月31日
|The Hut
|THMC17
|正價商品83折
|即日起至2020年12月31日
|BNKR
|REWARD25
|正價商品75折
|2020年10月15日至11月30日
|Farfetch
|FFMC10
|正價商品9折
|2020年11月1日至12月31日
|AllSole
|ASMC17
|正價貨品83折
|即日起至2020年12月31日
|MyBag
|MBMC17
|正價商品83折
|即日起至2020年12月31日
|Beauty Expert
|MCBE23
|指定商品77折
|即日起至2020年12月31日
|lookfantastic
|MCHK22
|指定商品78折
|即日起至2020年12月31日
|HQHair
|MCHQ23
|網上全線商品77折
|即日起至2020年12月31日
|Mankind
|MCMK23
|網上全線商品77折
|即日起至2020年12月31日
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責任編輯：朱悅瀅