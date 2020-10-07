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【消費優惠】Mastercard獨家網購優惠　服飾美妝產品低至77折（內附品牌優惠碼）

商業 18:55 2020/10/07

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Mastercard即日起至2020年12月31日，帶來一系列精選的獨家網購優惠，包括時尚服飾、配飾及美妝產品低至77折。(Mastercard提供圖片)

疫情下不少品牌加強網上銷售，Mastercard即日起至2020年12月31日，帶來一系列精選的獨家網購優惠，包括時尚服飾、配飾及美妝產品低至77折。

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時尚服飾方面，Coggles匯聚了名牌時裝店、新晉設計師以及國際知名品牌，Mastercard持卡人於結賬時輸入優惠碼CGMC1，即享指定正價商品83折。HBX提供200個精選品牌，憑Mastercard卡購物，並於結賬時輸入優惠碼MCHBX15，即享指定正價商品85折。網上百貨公司The Hut提供一系列奢華品牌，Mastercard持卡人使用優惠碼THMC17，享指定正價商品83折。

配飾方面，MyBag專營手袋和配飾，Mastercard持卡人在結賬時輸入優惠碼MBMC17，享正價商品83折。AllSole主售鞋履，Mastercard持卡人於結賬時使用優惠碼ASMC17，享指定正價貨品83折。

美妝產品方面，憑Mastercard卡於Beauty Expert購物，輸入優惠碼MCBE23，即享指定商品77折。Mastercard持卡人於美容零售商lookfantastic購買美妝產品，使用優惠碼MCHK22，享指定商品78折。

品牌 優惠碼 折扣 優惠期
Coggles CGMC1 正價商品83折 即日起至2020年12月31日
HBX MCHBX15 正價商品85折 即日起至2020年12月31日
The Hut THMC17 正價商品83折 即日起至2020年12月31日
BNKR REWARD25 正價商品75折 2020年10月15日至11月30日
Farfetch FFMC10 正價商品9折 2020年11月1日至12月31日
AllSole ASMC17 正價貨品83折 即日起至2020年12月31日
MyBag MBMC17 正價商品83折 即日起至2020年12月31日
Beauty Expert MCBE23 指定商品77折 即日起至2020年12月31日
lookfantastic MCHK22 指定商品78折 即日起至2020年12月31日
HQHair MCHQ23 網上全線商品77折 即日起至2020年12月31日
Mankind MCMK23 網上全線商品77折 即日起至2020年12月31日

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責任編輯：朱悅瀅

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