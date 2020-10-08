【美國大選】副總統辯論結束 賀錦麗斥中美貿易戰失敗 彭斯反駁

▲ 【美國大選】首場副總統辯論登場 彭斯與賀錦麗交鋒

美國大選11月3日舉行，共和黨及民主黨的副總統候選人彭斯和賀錦麗周三晚上（香港時間周四早上9時）舉行副總統候選人電視辯論。副總統辯論於猶他州鹽湖城舉行，彭斯與賀錦麗料就新冠肺炎疫情、大法官提名等議題作辯論。賀錦麗斥中美貿易戰失敗，彭斯反駁指拜登從未與中國對抗。

賀錦麗：美國輸掉中美貿易戰 彭斯：拜登從未打過【下一頁】

彭斯談中國 外媒駐京記者：電視信號異常【下一頁】

副總統常被指與總統「只有一個心跳的距離」，而今屆副總統辯論的受關注程度亦明顯增加。因為民主黨總統候選人拜登、美國總統特朗普均不年輕，下屆總統無法完成整個4年任期的風險較以往都要高，屆時便將要由賀錦麗（Kamala Harris）或彭斯（Mike Pence）頂上。

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10：43

被問到若特朗普敗選，會否接受結果，彭斯再次迴避問題，稱相信特朗普會取得勝利。

今場辯論主持、《今日美國》（USA Today）華盛頓分社總編輯蘇珊佩奇（Susan Page）捱轟，指她任由二人不斷迴避，完全不答問題。

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10：18

被問到一旦巴雷特（Amy Coney Barrett）提名獲通過，倘拜登會否增加最高大法官人數，賀錦麗未有正面回應。拜登早前被問到類似問題時，亦採取迴避做法。

10：00

兩人就中國問題交鋒期間，《衛報》報道指，相關片段在內地被屏蔽，有駐內地外媒記者表示出現信號異常。

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09：55

特朗普在twitter發帖文，讚彭斯表現佳。

09：45

賀錦麗指對華貿易戰失敗（You lost that trade war. You lost it），美國反而失去大量職位，農夫破產。她稱特朗普任內，美國失去更多職位，現在大批美國人連下月個租金也交不起，國民經濟陷災難。

彭斯反指拜登從政多年，從未處理中國問題，令美國失去職位成千上萬。彭斯斥中國暪疫，直至2月中才公開詳情，幸得特朗普力挽狂瀾。

【美國大選】彭斯斥拜登加稅 賀錦麗強調會善用稅收【下一頁】

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09：35

兩人就稅務政策交鋒。賀錦麗強調會善用稅收，助低收入民眾，如免費讀公立大學的政策。

彭斯則指特朗普任內，人民收入上升，拜登上台卻會加稅，人民擔子更重，拜登會禁止壓裂方式（Fracking）開採石油，損害職位。

賀錦麗馬上澄清，拜登已表明不會禁止壓裂方式開採石油，反指特朗普打算取消政府醫保，令患病民眾得不到保障。

09：29

被問民眾是否有權知道總統詳細身體狀況時，二人都未有正面回應。賀錦麗強調拜登在所有事情上都透明，包括健康及稅務紀錄。

她之後將話鋒轉到特朗普避稅門上，指特朗普稅務紀錄不透明，隱暪事情。彭斯指特朗普交了很多稅，創造職位，遵守法律，特朗普政府十分透明。

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09：20

賀錦麗被問到若新冠疫苗面世，會否接種。她稱若是福西等專家的建議，她絕對會接受，若是特朗普的推介，則不會接受。

彭斯攻擊對方損害民眾對疫苗信心，將疫苗政治化。

09：09 首個辯論議題：新冠肺炎疫情

賀錦麗攻擊特朗普政府沒有全國抗疫計劃，如病毒檢測、追蹤患者，未向民眾有提供足夠疫情資訊，導致犧牲。

彭斯為特朗普防疫工作辯護，指他重視美國人民健康；重申華府及時封關遏止疫情，在疫情爆發之初，便禁止中國航班入境，有效阻止疫情。他稱拜登的防疫政策，抄襲特朗普政府。

09：07

主辦單位決定，大幅增加兩位候選人的講台距離至12呎，而非原本的7呎左右，與特朗普與拜登上周辯論時，講台距離12呎8吋差不多。主辦方將為兩位候選人加設有機玻璃隔板，阻擋飛沫，且保持社交距離。

09：00 副總統候選人電視辯論聚焦4議題：

新冠肺炎疫情

大法官提名

振興經濟

治安秩序

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