【螞蟻上市】晨星：螞蟻估值約2.45萬億元　擁強大網絡及穩健市場地位

▲ 螞蟻集團已成為中國最大的數碼金融服務供應商，覆蓋超過7.11億名每月活躍用戶。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）即將在中港上市，晨星高級股票分析員譚綺蘅指，螞蟻集團正處於利潤化的早期階段，晨星對其估值為2.45萬億元，相當於螞蟻2021年及2022年預測市盈率的53倍及45倍。基於其網絡的強大實力，以及穩健的市場地位，螞蟻集團擁有寬闊的護城河（Wide Moat），並預計其投入資本回報率（ROIC）將在未來20年內大幅超過其加權平均資本成本（WACC）。

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譚綺蘅認為，以支付寶流動付款服務而為人所識的螞蟻集團，已成為中國最大的數碼金融服務供應商，覆蓋超過7.11億名每月活躍用戶，及多達8,000萬間支付寶登記商戶，而螞蟻集團雖一直受惠於母公司阿里巴巴（09988）增長，預期公司將採取一連串措施，以透過其數碼金融平台服務將其龐大的覆蓋網絡利潤化，以進一步帶動未來收益。

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透過存取商戶及客戶的大量數據，螞蟻集團能夠在管理風險的同時，將其信貸服務擴展至傳統金融系統無法充分滿足的小型企業及個人客戶。其螞蟻集團的投資平台為資產管理公司提供接觸中國年輕人的方式，帶來了尚未開發的投資者市場，其保險平台讓中國群眾能夠接觸各種保險公司。譚綺蘅稱，去年螞蟻數碼金融科技平台服務業務板塊中，這三大支柱的收入已佔螞蟻集團總收入的56%，預計此三大支柱有助推動其10年期收入複合年均增長率至21%，以及經營利潤複合年均增長率達26%。

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編輯：陳韻妍