【首席獨董】基金界促設首席獨董　董事學會不認同為解決方案

▲ 基金界早前撰文促設首席獨董，董事學會不認同為解決方案

基金界上月底發表文章，提議香港上市公司應設立首席獨立董事，並加強上市公司獨董向投資者問責，而非僅與公司行政總裁等管理層聯絡。香港董事學會最新聲明稱，對首席獨立董事建議強烈保留意見，認為有關建議並非解決方案。

香港董事學會認為，獨董服務原則必須持獨立角度，維護公司和全體股東的長遠利益，認同獨董必須於履行其職責時發揮效能及接受問責。不過，董事學會主席陶榮認為，委任首席獨董並非令獨董們更有效地發揮職能和承擔問責的解決方案。

他表示，倘若獨董在董事會中佔席位過半，設有首席獨董或會有用，反之如執行董事佔大多數或主要股東持公司已發行股本超過50%，首席獨董也難在關連交易以外的議決協助獨立股東。

香港董事學會提出多項反建議，如檢討獨董的甄選準則，確立其獨立性、對每位獨董或有其它職能的期望、董事會的多元化；第二，每次特別股東大會之前安排全部獨董與獨立股東會晤，討論解釋議案；第三，每次特別股東大會之前安排全部獨董與獨立股東會晤。

基金界倡設立首席獨董成投資者和公司橋樑

香港投資基金公會、亞洲公司治理協會上月撰文指，香港上市公司董事會令股東失望，鮮有獨董會因為與上市公司管理層有分歧而辭任，建議加強獨董和投資者溝通，設立首席獨董為投資者主要聯絡方，並指新加坡、澳洲市場都有類似安排。

文章續指，獨董只會對委任他們的人負責，控股股東也無誘因改變目前獨董的激勵機制，令現有獨立董事制度僅為滿足合規要求，變相令獨立董事更傾向討好公司的董事長、行政總裁和關聯者，欠缺誘因主動批評。

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編輯：麥德銘