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【螞蟻上市】大華繼顯：預留200億抽螞蟻孖展

即市財經 18:18 2020/10/07

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大華繼顯表示預留200億迎戰螞蟻上市。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）即將進行「A+H同步上市」，大華繼顯表示將會預留200億迎戰螞蟻於香港上市。息率方面，大華繼顯指，現時時間尚早，未定孖展息率。大華繼顯預測，螞蟻集團於2021年的收入及盈利分別達至250億美元（約1950億港元）和78億美元（約608.4億港元），料2021年預測市盈率約30倍。

圖解螞蟻集團招股和業務重點

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大華繼顯策略師葉國邦指，螞蟻集團的優勢在於旗下的支付寶掌握重要的互聯網流量入口，超過10億年度活躍用戶的平台為小額金融、財富管理、保險等全面金融服務提供協同效應，令以上三項數字金融科技平台的規模穩佔內地市場第一，而支付寶的滲透率仍有望緊隨阿里巴巴電商業務的步伐擴張，未來進一步鞏固領先地位。

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編輯：謝卓榮

香港股票 市盈率 螞蟻金服 孖展 IPO 阿里巴巴

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