【低價成交】又一村花圃別墅鮮有放盤 點解呢個單位低市價逾2成放售才成功甩手?

過去數周樓市氣氛保持暢旺，觀察最近二手市場成交，逾千萬元的3房成交不斷，換樓客成重要動力，業主的議價空間也以往收窄。最近市場錄得一宗九龍塘花圃別墅3房單位成交，成交價較市價低出2成，究竟有何原因?

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利嘉閣地產高級市務經理李琪峰透露，市場新近錄得九龍塘花圃別墅D座3室單位的二手成交，實用面積約629方呎，為三房間隔，外望享城市樓景。單位放盤至今約8個月，業主原開價1,150萬元，日前終以995萬元沽出單位，減價達155萬元或約13%，折合實用面積呎價約15,819元。據悉，原業主於1972年以12萬元買入，持貨至今共約48年，現沽貨賬面獲利983萬元或約82倍。

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李琪峰指，花圃別墅鮮有放盤，現時該物業只是有一個放盤提供，叫價1,300萬元。上述花圃別墅成交單位屬遺產物業，單位早年用作自住用途，其後用作收租。單位於一年前曾於市場放售，其後收回，並於今年初再於市場放售。由於物業樓齡較高，而且單位內籠較陳舊，沒有裝修，同時物業未有升降機，需要步行兩層才抵達該單位，為求盡快套現，業主願意大幅減價13%沽貨。

上述單位成交呎價僅15,819元，較又一村一帶物業的平均呎價約2萬元水平，是次成交價較市價低出約2成。「是次成交價990餘萬元，在又一村一帶只能購入兩房單位，如花圃別墅旁又一居實用面積600餘平方呎的單位，成交價達1,300萬元。」而現時屋苑暫有1個放盤提供，最低入場價由1,300萬元起。

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記者：陳詠妍