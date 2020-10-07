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【iPhone 12】鐵定下周登場　一文看清平價iPhone 12 mini、5G版預測

科技 18:36 2020/10/07

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傳聞iPhone 12 mini預計為最平價、約5千元可入手的機款，外界預測為何做到如此價位？

蘋果新機iPhone 12系列估計將推出iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12‌‌ Pro、iPhone 12‌‌ Pro Max，共四個機款。其中預計主打最平價、約5千元可入手的iPhone 12 mini，就被指因為在規格上較另外機款稍為低階，所以在「閹割」包括：屏幕顯示、鏡頭、電池容量、不支援5G等方面的功能後，才做到此入門價格！

據外媒外國科技網站《MacRumors》報道，iPhone 12 mini 的屏幕刷新率僅維持 60Hz，未能達到如其他 iPhone 12 系列的高階機款達到 120Hz 水平。並將採用三星的 AMOLED、搭配 Y-OCTA 整合觸控技術。

在鏡頭方面，就預計不會配備 LiDAR 光學雷達感測、長焦鏡頭。綜合傳聞指出，僅有高階款的 iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 才會搭載 LiDAR，故 iPhone 12 mini 將不搭載。並且與 iPhone 11 相同，僅配備雙主鏡頭，包括廣角與超廣角鏡。

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而iPhone 12 mini的電池續航力預計因起用最新的 A14 處理器及OLED 顯示屏，估計電量消耗或會比採用LCD 屏幕的iPhone 11更快。iPhone 12 mini 電池容量傳聞僅 2,227mAh，而iPhone 11則為3,110mAh，相較之下還少了28%電池容量。

雖然有指iPhone 12系列將會支援5G網絡，不過早前就有華爾街分析師指出，iPhone 12 mini是僅支援4G的機種；亦有傳聞指，iPhone 12‌ mini 僅支援 Sub-6GHz 頻段的 5G 網路，不支援mmWave（毫米波）5G，所以將不對應高速網絡配套。

至於有關傳聞是否屬實，就有待下香港時間週三（14日）凌晨 1 時官方公布！

有關是次蘋果發布彩蛋、其他iPhone 12的傳聞價目表請見：

【iPhone 12】唔只iPhone 12！蘋果邀請函彩蛋仲暗示推咩新產品？

【iPhone 12】iPhone 12鐵定下週二降臨　世人千呼萬喚【傳聞價目表】

責任編輯：張寶燕

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