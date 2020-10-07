抖音及海外版TikTok上月吸金逾10億元　美國青少年捧場TikTok比Instagram受歡迎

▲ 抖音及海外版TikTok上月吸金逾10億。

市場研究機構Sensor Tower數據指，抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過1.3億美元（約10.14億港元），是去年同期的7.9倍，再度蟬聯全球移動應用（非遊戲）收入榜冠軍。其中，收入約89%的來自中國版抖音；美國市場排名第二，貢獻6%的收入；土耳其市場排名第三，佔1%。

另外，美國媒體CNBC引述一篇報告指，TikTok已經超過Instagram，成為美國青少年第二受歡迎的社交媒體應用。數據顯示，有34%的青少年將Snapchat列為他們最喜歡的社交應用，有29%的用戶選擇TikTok和25%的用戶選擇Instagram。

▲ 抖音及海外版TikTok上月吸金逾10億。

相關文章：中方代表據報在世貿會議 批評美國對TikTok設限

【TikTok禁令】TikTok美國交易或延至大選後 特朗普據報專注競選連任

美財長姆欽：甲骨文將負責清理TikTok代碼

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳華