【科技人才】科技園創科學院收逾600申請　8名學員人工最多4.5萬

▲ 香港科技園公司的「明日創科領袖培訓計劃」（TLT計劃） ，已聘請8位學員在園區公司內工作。

香港創科人才若渴，成為推動產業的一大阻礙。香港科技園公司推出「香港科技園創科學院」（HKSTP InnoAcademy） ，以及旗下「明日創科領袖培訓計劃」（TLT計劃） ，已聘請8位學員在園區公司內工作，冀可加強培養人才。

【美國疫情】美國中央公園船屋餐廳 不堪疫情衝擊解僱全員

600份申請 選出8名學員

TLT計劃合共有11間合作公司，目前首階段選出8位學員，按照專業領域及技能與5間園區公司成功配對，包括李氏大藥廠、商湯科技 、TCL等。雖是次TLT計劃現為試行階段，但香港科學園首席商務總監徐建博士表示，將檢視整個計劃，期望可在來年再度推出。

他又透露，自7月開始接受申請起，該計劃共收到來自香港及海外超過600份申請，包括首50名頂尖學府的畢業生。超過6成擁申請者有碩士或博士學位，主修計算機科學、工程、生物學、資訊科技或數據科學等學科。

24個月全職科研工作 人工最高4.5萬

獲聘請的畢業生將會進行24個月全職科研工作，例如人工智能、藥物研發、數據分析等，並進行為期2個月的創科及領導才能培訓。他們將享有優厚的薪酬待遇，學士畢業生薪酬為25,000 元，碩士畢業生為30,000元，博士畢業生則可獲45,000 元。

香港科技園公司行政總裁黃克強在活動中表示，「香港科技園創科學院」並非與各大專院校競爭，該學院最大的目標是協助園區公司及培訓業界人才，學員亦不應抱著為一紙證書的心態參與活動。

【好想去旅行】環球影城任天堂新園區2021春季開幕 同瑪利歐玩遊戲

【新興行業】信和夥拍本地設計公司 培育青年投身動態影像設計

記者：葉泳珊