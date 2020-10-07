【盈喜】耀才證券發盈喜　半年盈利升七成

▲ 截至9月底，耀才客戶戶口總數攀升20%至近41萬個。圖為耀才主席葉茂林。

耀才證券 （01428） 發盈喜，指截至 9月底止6個月未經審核綜合稅前溢利為4.02億元，創上市後半年新高，按年升約70%。截至9月底，耀才客戶戶口總數攀升20%至近41萬個。

今年4至9月之港股日均交易額約1,281億元，較去年同期的日均交易額約854億元，上升約50%。隨中資股不斷來港上市，今年首8個月共錄得91家新增上市公司，首次上市集資總額達約1,477億港元，較去年同期飆升74%，也帶動耀才收入上升。

耀才所有平台落盤總量增加83%

耀才去年打造「耀才證券（寶寶）」及「耀才期貨（豆豆）」APP，期內開戶量大升519%，經耀才「寶寶」APP之落盤量大升472%至約437萬次，經所有平台落盤總量也增加83%。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今年環球經濟及金融市場屢添變數，儘管新冠肺炎疫情仍未有效受控，但全球未來需與疫情「共存」，美國總統選戰已揭幕，未來全球股市勢增添波動；加上中美關係一直劍拔弩張，拖累投資氣氛轉趨審慎，政經時局變得複雜不穩，建議投資者要於波動市中靈活變通。

相關文章：【螞蟻上市】耀才預留最多500億抽螞蟻孖展 最多可20倍槓桿

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍