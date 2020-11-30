  • 22°C
香港時間 : 20201130日 (一) 16:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本環球影城「超級任天堂世界」明年2月4日開幕　戴手環可體驗真人版孖寶兄弟

股市 15:33 2020/11/30

分享：

「超級任天堂世界」（SUPER NINTENDO WORLD）將於2021年春天正式開幕。

新冠肺炎疫情肆虐全球多月，不少主題樂園需要暫時停業，新建成的樂園亦延後開幕。日本環球影城宣布，原訂於今年7月開幕、全球首座任天堂主題樂園「超級任天堂世界」（SUPER NINTENDO WORLD）確定於2021年2月4日正式開幕。而在園區外的「孖寶兄弟主題咖啡館」率先於今年10月16日在好萊塢大道開始營運。

日本明年有望放寬旅客入境，詳情看【下一頁】

為孖寶兄弟設計的餐點及精品一覧

    點擊圖片放大
    +8
    +7

「超級任天堂世界」（SUPER NINTENDO WORLD）為世界首座以超級任天堂為主題的遊樂園區，於2017年起興建，斥資逾600億日圓，建設費用超越哈利波特園區的450億日圓。園區內有以任天堂人氣角色孖寶兄弟為題材的遊樂設施，市場預期將重現庫巴城堡、桃子公主城堡等場景。

一覧樂園園區模念圖

    點擊圖片放大
    +3
    +2

今年初的發表會上公布了「能量提升手環（Power Up Band）」，未來園區開放後，遊客戴上手環後，透過手機APP與互動手環連綫，就能一次挑戰孖寶兄弟頭敲問號磚、跳起踩蘑菇等經典動作，APP中即會自動記錄目前已收集到的金幣、圖章，以及所獲得的分數、達成進度、排行榜等，體驗「真人版孖寶兄弟園區」。

相關文章：【迪士尼樂園】美國迪士尼裁員2.8萬人　股價盤後跌逾1%

【遊戲股】任天堂市盈率僅20倍 Switch潛力被低估 有望成為遊戲界Tesla？

【Switch熱賣】任天堂傳再追加訂單 Switch年產量目標增至3000萬部

【航空告急】廉航AirAsia宣布撤出日本 12月結束全部日本航綫

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：袁諾曦

經濟 疫情 香港股票 環球影城 日本 主題樂園
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618擬上限定價、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【中小學停課】教育局：小六學生可回校進行呈分試　中六生可回校上半日課
【中小學停課】教育局：小六學生可回校進行呈分試　中六生可回校上半日課
【Starlight Dance Club】一文看清上流社會中招　跳舞群組變「超級傳播鏈」　邱達昌、謝玲玲、吳汪靜宜（附大廈名單）
【Starlight Dance Club】一文看清上流社會中招　跳舞群組變「超級傳播鏈」　邱達昌、謝玲玲、吳汪靜宜（附大廈名單）
【新股IPO】京東健康6618孖展錄1353億、超購100倍　國際配售今日截飛（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618孖展錄1353億、超購100倍　國際配售今日截飛（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息