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日本環球影城「超級任天堂世界」明年春季開幕　戴手環可體驗真人版孖寶兄弟

即市財經 17:46 2020/10/07

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「超級任天堂世界」（SUPER NINTENDO WORLD）將於2021年春天正式開幕。

新冠肺炎疫情肆虐全球多月，不少主題樂園需要暫時停業，新建成的樂園亦延後開幕。日本環球影城宣布，原訂於今年7月開幕、全球首座任天堂主題樂園「超級任天堂世界」（SUPER NINTENDO WORLD）確定於2021年春天正式開幕。而在園區外的「孖寶兄弟主題咖啡館」率先於今年10月16日在好萊塢大道開始營運。

日本明年有望放寬旅客入境，詳情看【下一頁】

為孖寶兄弟設計的餐點及精品一覧

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「超級任天堂世界」（SUPER NINTENDO WORLD）為世界首座以超級任天堂為主題的遊樂園區，於2017年起興建，斥資逾600億日圓，建設費用超越哈利波特園區的450億日圓。園區內有以任天堂人氣角色孖寶兄弟為題材的遊樂設施，市場預期將重現庫巴城堡、桃子公主城堡等場景。

一覧樂園園區模念圖

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今年初的發表會上公布了「能量提升手環（Power Up Band）」，未來園區開放後，遊客戴上手環後，透過手機APP與互動手環連綫，就能一次挑戰孖寶兄弟頭敲問號磚、跳起踩蘑菇等經典動作，APP中即會自動記錄目前已收集到的金幣、圖章，以及所獲得的分數、達成進度、排行榜等，體驗「真人版孖寶兄弟園區」。

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編輯：袁諾曦

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