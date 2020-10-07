【居住問題】家姐出首期兼供樓 同住「細佬」要求單位加名 姐弟情斷？

一家人是不是真的不計較？要計又可以怎計？記者身邊有女性朋友，因為「上車」一家弄得很不愉快。話說她一家三口，自己和阿媽，還有個「細佬」。朋友是專業人士，「細佬」亦大個仔，出來工作，但做個小職員，搵得不多。這位朋友自然成為一家的經濟支柱。

一家一直租樓住，幾年前「細佬」卻決定「上車」，但要家姐出首期，每月供款也是由家姐負責，而他只負責每月的水電雜費。一家人住，始終自己有物業好，家姐就不計較。但家姐萬萬沒想到，「細佬」竟然得到阿媽「撐腰」下，要求層樓要加他的名字，即是話層樓「細佬」都有份。二對一的大形勢下，家姐就範，「細佬」不用花一分錢，順利成為業主。

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身邊朋友都「戥」家姐不值，覺得她被細老「搵笨」。不過最令她傷心的，可不僅僅是那個無力「上車」的「細佬」，而是阿媽的一番話，大意是將來你嫁人要搬走，層樓當然是留給「細佬」，我會跟他住的。原來一直存心要搵自己笨的是阿媽。一家人真的不應計較？

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撰文：鄭靜珊