  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【居住問題】家姐出首期兼供樓 同住「細佬」要求單位加名 姐弟情斷？

股樓投資 18:18 2020/10/07

分享：

一家人是不是真的不計較？要計又可以怎計？記者身邊有女性朋友，因為「上車」一家弄得很不愉快。話說她一家三口，自己和阿媽，還有個「細佬」。朋友是專業人士，「細佬」亦大個仔，出來工作，但做個小職員，搵得不多。這位朋友自然成為一家的經濟支柱。

一家一直租樓住，幾年前「細佬」卻決定「上車」，但要家姐出首期，每月供款也是由家姐負責，而他只負責每月的水電雜費。一家人住，始終自己有物業好，家姐就不計較。但家姐萬萬沒想到，「細佬」竟然得到阿媽「撐腰」下，要求層樓要加他的名字，即是話層樓「細佬」都有份。二對一的大形勢下，家姐就範，「細佬」不用花一分錢，順利成為業主。

【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住   老人家後悔了？【下一頁

【居住問題】問及住處答案取巧 朋友住鴨脷洲公屋扮住海怡 【下一頁

身邊朋友都「戥」家姐不值，覺得她被細老「搵笨」。不過最令她傷心的，可不僅僅是那個無力「上車」的「細佬」，而是阿媽的一番話，大意是將來你嫁人要搬走，層樓當然是留給「細佬」，我會跟他住的。原來一直存心要搵自己笨的是阿媽。一家人真的不應計較？

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭靜珊

上一篇文章

【新冠疫苗】普京：俄羅斯國防部幾乎全部司令已接種疫苗

下一篇文章

Instagram慶祝十周年　一文看清如何自選icon
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【iBond 2020】新iBond認購期10月23日至11月5日　申請方法、年期、保證回報、派息機制一文睇清
【iBond 2020】新iBond認購期10月23日至11月5日　申請方法、年期、保證回報、派息機制一文睇清
【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場
【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場
【大行報告】大圍站「柏傲莊」開價在即　里昂：定價或有壓力
【大行報告】大圍站「柏傲莊」開價在即　里昂：定價或有壓力
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」