【新冠疫苗】普京：俄羅斯國防部幾乎全部司令已接種疫苗

俄羅斯總統普京周二（６日）表示，其親屬、周邊的工作人員，以及大部分俄羅斯國防部局令已接種疫苗。

據俄羅斯通訊社Tass報道，普京周二接見烏克蘭「反對派平台—為了生活」黨政治理事會主席梅德韋丘克（Medvedchuk）時透露，他身邊大概有50名親友已接種疫苗。他又指，大約10天後俄羅斯可能再註冊另一款新冠疫苗。

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俄羅斯在8月11日註冊「衛星V（Sputnik V）」疫苗，是全球首款註冊的新型冠狀病毒疫苗，俄羅斯國防部研究院（Defence Ministry's Research Institute）有份研發。該疫苗在6月至7月進行臨床試驗。當地衛生部在8月15日宣布開始生產疫苗。至9月8日已生產了第一批供民用的疫苗。

普京早在８月下旬宣布，他的女兒亦已接種疫苗，並對病毒有持續的免疫力。

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責任編輯：楊子瑩