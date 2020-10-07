【iBond 2020】新股女王鍾絳虹擬抽iBond 輕鬆賺至少兩厘息

▲ 新股女王、卓佳董事總經理及IPO總監鍾絳虹擬申請iBond，對上一次也有認購且長揸3年。

眼下城中熱議怎樣分配手頭銀彈，抽通脹掛鈎債券（iBond 2020），以及預留多少彈藥，認購必買股螞蟻集團。而城市名人為分散風險，不少已表態擬申請iBond，包括過往已是官債捧場客的卓佳董事總經理及IPO總監鍾絳虹，認為具保證回報的幾近零風險產品，最合職場大忙人的脾胃，可輕鬆賺息兩厘。在零息的大環境下，毋須為辛苦錢急覓好出路。

這是繼立法會議員張華峰，打算斥10萬元（每手一萬元，即10手）抽iBond以來，另一「缸」湖中人，瞄準新債破天荒加「包底息」至兩厘，大幅跑贏定存息率，頓添吸引力而感興趣。

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洋名Pamela的鍾絳虹，有「新股女王」（IPO Queen）之稱，工作至通宵達旦當等閒，不眠不休趕工；她坦言乏時間緊貼股市，相信不少打工仔也不時錯過股票的買賣良機；況且，現市況股市不太着重價值投資，反而，當今市道較側重趨勢投資，小股民更不宜拿捏最佳的入市時機。反觀，iBond堪稱零風險產品，派息又有兩厘，總比銀行存款零息為好。

真金白銀入飛 絕不借孖展落注

對上一次發行的iBond，Pamela也有申請，且持有至到期日，故此今次打算再以真金白銀入飛，絕不會借孖展落注。

iBond由10月23日起推售，開賣期合共9天；如今Pamela唯一對iBond較有保留的，是擔心全城熱爆，太多人申請，令分貨機會或只得一手，屆時可能未必參與，故會觀察多幾天，才決定最終會否下注。

iBond好難抽？歷年認購反應可看下圖

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星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，第7批iBond 倍增「墊底息」兩厘，驟添其內在價值的賣點，初步估計在港交所 （00388） 掛牌高見105元，約有5%的潛在升幅。

此外，再有銀行加入iBond的戰團，上商以「十免」作招徠，暫為豁免最多費用的中介商；較工銀亞洲及致富證券的「九免」多。

與此同時，上商又標榜「特快轉倉服務」，聲言客戶於iBond 2020上市首日， 即可經港交所交易平台沽售。更可自由選擇經「港交所交易平台」，又或「場外二手市場」沽售iBond 。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪