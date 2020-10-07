  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond 2020】新股女王鍾絳虹擬抽iBond 輕鬆賺至少兩厘息

即市財經 18:19 2020/10/07

分享：

新股女王、卓佳董事總經理及IPO總監鍾絳虹擬申請iBond，對上一次也有認購且長揸3年。

眼下城中熱議怎樣分配手頭銀彈，抽通脹掛鈎債券（iBond 2020），以及預留多少彈藥，認購必買股螞蟻集團。而城市名人為分散風險，不少已表態擬申請iBond，包括過往已是官債捧場客的卓佳董事總經理及IPO總監鍾絳虹，認為具保證回報的幾近零風險產品，最合職場大忙人的脾胃，可輕鬆賺息兩厘。在零息的大環境下，毋須為辛苦錢急覓好出路。

這是繼立法會議員張華峰，打算斥10萬元（每手一萬元，即10手）抽iBond以來，另一「缸」湖中人，瞄準新債破天荒加「包底息」至兩厘，大幅跑贏定存息率，頓添吸引力而感興趣。

連張華峰都抽iBond？詳情可看【下一頁

洋名Pamela的鍾絳虹，有「新股女王」（IPO Queen）之稱，工作至通宵達旦當等閒，不眠不休趕工；她坦言乏時間緊貼股市，相信不少打工仔也不時錯過股票的買賣良機；況且，現市況股市不太着重價值投資，反而，當今市道較側重趨勢投資，小股民更不宜拿捏最佳的入市時機。反觀，iBond堪稱零風險產品，派息又有兩厘，總比銀行存款零息為好。

真金白銀入飛 絕不借孖展落注

對上一次發行的iBond，Pamela也有申請，且持有至到期日，故此今次打算再以真金白銀入飛，絕不會借孖展落注。

iBond由10月23日起推售，開賣期合共9天；如今Pamela唯一對iBond較有保留的，是擔心全城熱爆，太多人申請，令分貨機會或只得一手，屆時可能未必參與，故會觀察多幾天，才決定最終會否下注。

iBond好難抽？歷年認購反應可看下圖

    點擊圖片放大
    +4
    +3

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，第7批iBond 倍增「墊底息」兩厘，驟添其內在價值的賣點，初步估計在港交所 （00388） 掛牌高見105元，約有5%的潛在升幅。

此外，再有銀行加入iBond的戰團，上商以「十免」作招徠，暫為豁免最多費用的中介商；較工銀亞洲及致富證券的「九免」多。

與此同時，上商又標榜「特快轉倉服務」，聲言客戶於iBond 2020上市首日， 即可經港交所交易平台沽售。更可自由選擇經「港交所交易平台」，又或「場外二手市場」沽售iBond 。

尚有更多銀行及券商iBond優惠，詳情可看【下一頁

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】 

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

最新專欄文章 更多

【iBond 2020】張華峰擬斥10萬抽iBond 教路3大醒招增贏面
2020/10/06
【iBond 2020】張華峰擬斥10萬抽iBond 教路3大醒招增贏面
【iBond 2020】輝立料iBond具短炒潛力　掛牌初期可挑戰105元
2020/10/05
【iBond 2020】輝立料iBond具短炒潛力　掛牌初期可挑戰105元
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
2020/10/04
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
【iBond 2020】iBond回報最高逾兩厘跑贏定存 無懼通縮殺到
2020/09/25
【iBond 2020】iBond回報最高逾兩厘跑贏定存 無懼通縮殺到
【iBond 2020】3券商瞄準iBond商機 擬提供送股派錢等着數
2020/09/24
【iBond 2020】3券商瞄準iBond商機 擬提供送股派錢等着數
債券 張華峰 CPI 通脹債券 通脹 IPO iBond 定期存款

上一篇文章

【螞蟻上市】晨星：螞蟻估值約2.45萬億元　擁強大網絡及穩健市場地位

下一篇文章

【首席獨董】基金界促設首席獨董　董事學會不認同為解決方案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升162點　特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升162點　特朗普稱願簽署獨立刺激措施法案（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購　發行額最高150億元（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證回報2厘、10月23日起認購　發行額最高150億元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略　分析：升幅最多5成
【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略　分析：升幅最多5成
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【嘉和生物暗盤】嘉和生物6998暗盤收市　一手約賺4000元
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【新股IPO】嘉和生物超額認購1246倍　1手中籤率3%（附分配結果）
【新股IPO】嘉和生物超額認購1246倍　1手中籤率3%（附分配結果）